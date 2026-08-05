Un general-maior rus a cărui identitate nu a fost dezvăluită a fost înmormântat în mare secret la cimitirul Troekurovskoye din Moscova.

Evenimentul, relatat de canalul independent de Telegram VChK-OGPU, citat de Meduza, alimentează speculațiile privind legătura ofițerului cu atentatul recent cu bombă de la restaurantul Balzi Rossi, atac care l-ar fi vizat pe Aleksandr Ceiko, comandantul Forțelor Aerospațiale Ruse.

Conform surselor citate, funeraliile s-au desfășurat sub un regim strict de confidențialitate și securitate. Încă de la primele ore ale dimineții, ofițeri ai Serviciului Federal de Protecție (FSO) și ai Gărzii Naționale Ruse au izolat perimetrul.

Măsurile au inclus inspectarea riguroasă a fiecărui vehicul care a intrat în zonă și obligativitatea trecerii prin scannere de securitate pentru toți vizitatorii.

Martorii oculari au relatat că generalul-maior înmormântat era „destul de tânăr” și avea un istoric militar în cadrul Forțelor Terestre. La fața locului, simbolistica militară a fost mixtă, sugerând legătura strânsă cu ținta atentatului: lângă mormânt a fost arborat drapelul Forțelor Terestre Ruse, în timp ce garda de onoare care a însoțit procesiunea a purtat steagul Forțelor Aerospațiale Ruse.

Autorii canalului VChK-OGPU sugerează că ofițerul decedat ar fi fost un prieten apropiat al lui Aleksandr Ceiko. Deși nu au putut confirma sută la sută prezența acestuia în restaurant la momentul exploziei, circumstanțele indică o probabilitate ridicată.

Deflagrația a avut loc pe 1 august 2026 la restaurantul Balzi Rossi din Moscova. Un dispozitiv exploziv improvizat, pe care autoritățile cred că l-a introdus o femeie sub acoperirea de curier, a produs un masacru.

Bilanțul oficial indică 5 persoane decedate, trei la fața locului și două ulterior, la spital și 19 persoane rănite.

Atentatul a avut loc chiar în ziua în care Aleksandr Ceiko își sărbătorea ziua de naștere în locația respectivă. Ceiko, numit la conducerea Forțelor Aerospațiale în luna mai 2026, este un personaj cheie în ierarhia militară rusă, el comandând, printre altele, avansul trupelor ruse în regiunea Kiev la începutul invaziei din 2022.

Până în acest moment, autoritățile ruse au refuzat să publice oficial numele celor uciși în deflagrație. Totuși, informații anterioare, coroborate cu înregistrări din cel puțin două baze de date guvernamentale, au arătat că familia lui Ceiko a fost direct lovită: ginerele său, Daniil Peredriy, și-a pierdut viața în explozie, iar fiica sa, Maria, a fost rănită.

Nicio grupare nu a revendicat oficial responsabilitatea pentru atacul de la Balzi Rossi.

Cu toate acestea, Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei a acuzat direct Ucraina de orchestrarea asasinatului. Autoritățile de la Kiev nu au comentat oficial acuzațiile până la momentul redactării acestei știri.