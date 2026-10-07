Republica Moldova. Fostul preşedinte Igor Dodon afişează în continuare un comportament servil faţă de Vladimir Putin. Fruntaşul socialist l-a felicitat pe liderul de la Kremlin cu ziua de naştere. Urându-i „multă sănătate, putere, bunăstare şi succes” la cei 74 de ani.

Igor Dodon a menționat în mesajul către Putin că Republica Moldova și Rusia sunt unite prin pagini comune de istorie, precum și prin valori culturale și spiritual-morale. Ceea ce nu a declarat niciodată despre România.

Igor Dodon este singurul lider de partid din Republica Moldova care l-a felicitat pe Vladimir Putin cu ziua de naştere. Pentru politiciaul pr-rus a devenit un fel de angajament ca în fiecare an să-i felicite cu ziua de naştere pe Vladimir Putin, Alexandr Lukaşenko, preşedintele de la Minsk, şi pe patriarhul rus Kiril.

Felicitarea publică a lui Igor Dodon pentru liderul de la Kremlin a provocat un val de critici dure pe reţele.

Fostul preşedinte a încercat să-l convingă pe Vladimir Putin de „legăturile cultural-istorice. Şi că majoritatea moldovenilor văd în Rusia „un partener strategic și un prieten”.

Fruntaşul socialist nu a ezitat să arunce o piatră şi în adresa guvernării pro-occidentale de la Chişinău, învinuind-o de „politici neprietenoase” faţă de Moscova.

„În pofida circumstanțelor politice complicate și a politicii neprietenose a actualelor autorități ale Republicii Moldova, mulți dintre cetățenii noștri continuă să vadă în Federația Rusă un partener strategic și un prieten. Moldovenii își doresc pace și cooperare, nu confruntare. Sunt convins că, în viitor, relațiile dintre Republica Moldova și Rusia vor putea reveni la un nivel demn – în interesul statelor și cetățenilor noștri.

Cu ocazia zilei de naștere, vă doresc, stimate Vladimir Vladimirovici, multă sănătate, putere, bunăstare și succes”, a scris Igor Dodon în mesajul său de felicitare.

Igor Dodon a fost criticat dur pe reţele pentru că l-a felicitat pe el care „este învinuit de crime de război”. Majoritatea internauţilor l-au numit pe Dodon „trădător”.

„Omenirea nu mai știe ce să facă să-l oprească pe Putin de la noi și noi crime. Există și un tribunal internațional care a emis mandat de arest pe numele lui Putin pentru nenumăratele sale crime. Cu toate acestea, an de an, un politician cu abonament la kuliokul din Kremlin și cu salariu din parlamentul de la Chișinău îi scrie, neobosit, felicitări de ziua lui Putin și îi urează mai mult, tot mai mult”, a scris pe Facebook jurnalista Alina Radu.

Pentru Igor Dodon a devenit o tradiţie ca în fiecare an să le adreseze felicitări cu osanale lui Vladimir Putin şi principalului aliat al său – preşedintele belarus Alexandr Lukaşenko.

„Sper cu adevărat că vom putea readuce relațiile noastre bilaterale la nivelul corespunzător, în interesul țărilor și popoarelor noastre”, a scris Dodon anul trecu în mesajul de felicitare cu ziua de naştere.

În februarie 2025, liderul de la Kremlin l-a felicitat pe politicianul de laChişinău cu jubileul de 50 de ani.

„Vă adresez sincere felicitări cu ocazia jubileului de 50 de ani. Vă bucurați de respect binemeritat ca om politic responsabil și curajos, capabil să ia decizii echilibrate și de perspectivă chiar și în cele mai dificile situații.

În Rusia sunteți cunoscut drept un susținător ferm și consecvent al dezvoltării unor relații prietenești și constructive între țările noastre. Vă doresc sincer sănătate, bunăstare și succes în activitatea dumneavoastră în beneficiul poporului Republicii Moldova”, se arată în mesajul președintelui rus Vladimir Putin.