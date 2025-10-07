Republica Moldova. Fostul preşedinte Igor Dodon afişează în continuare un comportament servil faţă de Vladimir Puțin. Funtaşul socialist l-a felicitat pe liderul de la Kremlin cu ziua de naştere. Urându-i „multă sănătate şi putere”.

Vladimir Puțin împlinește astăzi 73 de ani.

Fostul preşedinte a încercat să-l convingă pe Vladimir Putin de „legăturile cultural-istorice, comercial-economice și umanitare profunde”. Şi că majoritatea moldovenilor văd în Rusia „un aliat de nădejde și un prieten”.

Fruntaşul socialist nu a ezitat să arunce o piatră şi în adresa guvernării pro-occidentale de la Chişinău, învinuind-o de „politici neprietenoase” faţă de Moscova.

,,Legăturile cultural-istorice, comercial-economice și umanitare profunde care există între Republica Moldova și Federația Rusă rămân semnificative pentru statele și popoarele noastre.

În ciuda circumstanțelor politice dificile și a politicii actuale neprietenoase desfășurate de actualele autorități moldovenești, majoritatea cetățenilor noștri încă văd Federația Rusă ca un partener strategic, un aliat de nădejde și un prieten.

Țările noastre combină evenimente istorice importante, valori spirituale și morale comune. Sunt sigur că aceste fundații vor servi drept fundament de încredere pentru restaurarea și extinderea relațiilor bilaterale dintre Moldova și Rusia.

De ziua de naștere, vă doresc, multstimate Vladimir Vladimirovici, multă sănătate, prosperitate și putere”, i-a scris Dodon lui Putin.

Pentru Igor Dodon a devenit o tradiţie ca în fiecare an să le adreseze felicitări cu osanale lui Vladimir Puțin şi principalului aliat al său – preşeintele belarus Alexandr Lukaşenko.

„Sper cu adevărat că vom putea readuce relațiile noastre bilaterale la nivelul corespunzător, în interesul țărilor și popoarelor noastre”, a scris Dodon anul trecu în mesajul de felicitare cu ziua de naştere.

Ulterior, în februarie 2025, liderul de la Kremlin l-a felicitat pe politicianul de laChişinău cu jubileul de 50 de ani.

„Vă adresez sincere felicitări cu ocazia jubileului de 50 de ani. Vă bucurați de respect binemeritat ca om politic responsabil și curajos, capabil să ia decizii echilibrate și de perspectivă chiar și în cele mai dificile situații.

În Rusia sunteți cunoscut drept un susținător ferm și consecvent al dezvoltării unor relații prietenești și constructive între țările noastre. Vă doresc sincer sănătate, bunăstare și succes în activitatea dumneavoastră în beneficiul poporului Republicii Moldova”, se arată în mesajul președintelui rus Vladimir Putin.

La fel, Igor Dodon are grijă să-l felicite cu fiecare ocazie le Lukaşenko. „Moldovenii îl știu și îl respectă pe Aleksandr Grigorievici ca pe un lider de stat puternic, un patriot”, i-a scris Dodon liderului de la Minsk, într-un mesaj de felicitare.

Într-un alt mesaj adresat lui Lukaşenko, supranumit „ultimul dictator al Europei”, Igor Dodon a declarat că acesta este un exemplu de guvernare pentru el.

Este cunoscut faptul că Partidul Socialiştilor condus de Igor Dodon a fostfinanţat la greu dr Federaţia Rusă. Finanțarea ilegală a Partidului Socialiștilor face obiectul dosarului "Bahamas" – un offshore prin care Rusia a pompat în buzunarul socialiștilor milioane de dolari.

Incriminatoare sunt și înregistrările video din vara lui 2019, în care Plahotniuc îi transmite lui Dodon o sacoșă de bani pentru a plăti salariile membrilor PSRM și tratează cu el federalizarea Republicii Moldova în schimbul unor indulgențe din partea lui Putin.

Acuzația de trădare de patrie adusă de procurori lui Dodon este cea mai gravă, pentru că vizează subminarea statului Republica Moldova în favoarea Rusiei și a regimului de la Tiraspol. Dodon, pe durata mandatului său, a făcut nenumărate vizite la Moscova după instrucțiuni.