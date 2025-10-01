Minori şi pensionari în slujba lui Igor Dodon. Şi o mână de ajutor de la Ilan Şor

Republica Moldova. Deşi fostul preşedinte pro-rus Igor Dodon a îndemnat oamenii să iasă la protest „pentru a-şi apăra votul”, prezenţa protestatarilor a doua zi după scrutin în scuarul Parlamentului a fost sub orice aşteptare. Iar manifestaţia nu a durat nicio oră.

La protest nu s-au adunat nici 300 de persoane, cu tot cu organizatori. Iar numărul contraprotestatarilor, poliţiştilor şi jurnaliştilor din faţa Parlamentul a fost mai mare.

Pe lângă organizatori, majoritatea celor veniţi la protestul organizat de blocul Patriotic au fost pensionari. Dar printre ei s-au regăsit şi câţiva minori, care au recunoscut ulterior că au venit „să câştige un ban”.

Poliția reiterează că respectă dreptul cetățenilor la întruniri pașnice și la liberă exprimare, însă atrage atenția că aceste drepturi trebuie exercitate în limitele prevăzute de lege.

Potrivit unui comunicat de presă, Poliţia a reţinut 31 de persoane – majoritatea din regiunea transnistreană. Aceştia au fost conduşi la Inspectoratele de Poliţie Centru și Buiucani pentru documentare.

În urma verificărilor, au fost întocmite 24 de procese-verbale. Acestea vizează încălcarea regulilor de organizare și desfășurare a întrunirilor publice, huliganism, neîndeplinirea obligațiilor de întreținere, educare și instruire a copilului.

În cazul minorilor de la protest au fost pedepsiţi părinţii. Poliţia atenţionează că atragerea minorilor în asemenea acțiuni este ilegalǎ.

Potenţialilor protestatari li s-au promis remunerări generoase. În timpul audierilor, unii participanți au declarat oamenilor legii că urmau să fie plătiți după protest.

Pentru o simplă prezenţă, potenţialilor protestatari li s-a promis 50–150 de euro. Cu 500 de euro pentru cei care aduceau persoane la protest. Iar câte 250 de euro au fost promişi care filmau și publicau imagini pe rețelele de socializare.

Fugarul de sub aripa Moscovei, Ilan Şor, a încercat să salveze protestul lui Igor Dodon. Astfel, a renunţat pentru scurt timp la protestul de lâng Penitenciarul 13. Iar cei care strigau „Libertate pentru Evghenia Guţul” au fost instruiţi să scandeze „Vot fraudat”. Aceştia aveau misiunea să amplifice protestele.

Deschide.MD a scris că printre puținii prezenți s-au numărat Pavel Verejanu, fostul primar de Orhei și apropiat al fugarului Ilan Șor. De asemenea, au fost observați unul dintre liderii partidului „Renaștere”, Iuri Vitneanski, alături de soția sa și aproximativ 10 membri ai organizației de tineret „Next Generation”.

Planul lui Ilan Şor a fost dejucat, după ce grupul a fost observat și monitorizat de forțele de ordine în parcul din apropierea Parlamentului. Văzând oamenii legii, membrii grupării „ȘOR” au încercat să șteargă urmele implicării lor în acțiuni ilegale, inclusiv prin dezinstalarea mai multor aplicații de pe telefoane, precum Telegram, TAITO și altele.