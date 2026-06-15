Premierul desemnat Adrian Veștea a declarat că, după anunțul privind nominalizarea sa pentru funcția de prim-ministru, în spațiul online s-a declanșat o amplă campanie de dezinformare menită să distorsioneze percepția publică asupra procesului de formare a noului Guvern.

Veștea a afirmat că „fermele de boți” s-au activat masiv și încearcă să prezinte constituirea unui nou Executiv drept orice altceva decât o necesitate pentru România.

„Cu siguranță simțiți și voi că fermele de boți s-au activat masiv și încearcă să distorsioneze realitatea, prezentând formarea unui nou guvern drept orice altceva decât o necesitate pentru România”, a transmis premierul desemnat, într-o postare pe Facebook.

Adrian Veștea a făcut apel la relația construită de-a lungul anilor cu membrii și susținătorii săi, afirmând că experiențele directe și dialogul cu cetățenii sunt mai puternice decât mesajele distribuite artificial în mediul online.

„Voi însă mă cunoașteți. Am fost în localitățile voastre, am discutat direct și v-am ascultat. Niciun număr de conturi false, roboți sau mesaje coordonate nu poate ascunde adevărul: am alături colegi, susținători și oameni care înțeleg cât de important este ca România să aibă un guvern funcțional”, a declarat Veștea.

Potrivit premierului desemnat, sprijinul primit din partea colegilor și a susținătorilor săi arată că există o înțelegere clară a necesității formării rapide a unui guvern capabil să gestioneze provocările actuale ale țării.

În același mesaj, Adrian Veștea i-a îndemnat pe români să privească cu prudență informațiile care circulă în mediul online și să nu se lase influențați de campaniile de dezinformare.

„Vă îndemn să nu cădeți pradă dezinformării. Este timpul ca România să nu mai bată pasul pe loc, ci să aibă un guvern pregătit să facă schimbările de care cetățenii au nevoie”, a transmis premierul desemnat.