Liderul Blocului Național Sindical, Dumitru Costin, acuză PNL și USR că fac angajări în masă în sectorul bugetar, în ciuda declarațiilor cu privire la austeritate. El a declarat, la Forumul de la Neptun, că mediul economic este în degringoladă din cauza crizei politice și că politicienii se comportă ca niște copii cărora li s-au luat jucăriile și nu-și mai vorbesc.

„Avem mai bine de trei luni de când România nu are un guvern. În răstimpul ăsta se întâmplă lucruri, aș zice, urâte, pentru că în față ni se aruncă și se vorbește constant despre austeritate, nevoia de a tăia și tocmai semnalam parlamentarilor veniți aici și le ceream să investigeze ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni când două partide rămase în continuare în guvernul demis angajează pe capete prin parlament și de acolo îi transferă în ministere, agenții, clientela politică.

Sunt ca un virus - în timp ce nu ne vorbesc de austeritate, de nevoia de a da oameni afară, pe partea astalaltă își rezolvă camarila de partid. Avem nevoie de o soluție politică”, a spus liderul BNS, în exclusivitate pentru EVZ.

„Din păcate, președintele României, pentru mine, e o mare dezamăgire. Nu poți să aștepți la nesfârșit clasa politică și liderii politici care nici măcar nu-și mai vorbesc, să-și facă mendrele. Noi am dat astăzi citire, am readus în memorie faptul că, cu o săptămână înainte ca PSD-ul să iasă din guvernul Bolojan, anticipam criza în care se va ajunge. Suntem într-un moment complicat, avem o mulțime de provocări în fața noastră și nu avem guvern în deplinătatea puterilor costituționale pentru a acționa. Avem întârzieri uriașe în procesul legislativ, avem o mulțime de lucruri întârziate, avem companii de stat cu bugete neaproboate, suntem deja, am trecut deja în a doua jumătate a acestui an.

E o situație pe care eu, personal, n-am mai trăit-o, n-am trăit-o niciodată. Locuri de muncă? Mediul economic este în degringoladă în momentul de față. Vă reamintesc faptul că acest guvern demis, când avea și PSD o compoziție, a adoptat un pachet legislativ prin care a alocat în bugetul pe anul acesta votat de parlament în primăvară banii pentru scheme de ajutor de stat pentru stimularea unor sectoare industriale, relansarea economiei, gândiți-vă că sunt aprobate, dar sunt degeaba, pentru că nu avem un guvern care să operaționalizeze acele scheme de ajutor de stat. Actualul, demis, nu are nicio putere în acest sens. Firmele, cele care există în continuare, și au pierdut încrederea în piață”, a mai spus Dumitru Costin.

„Măsurile luate în ultimii ani de zile au dus la prăbușire, de aici și pierderi semnificative în cifra de afaceri, în ceea ce privește mai ales piața internă, puterea de cumpărare a cetățenilor români. Asta înseamnă în lanț diminuarea producției, înseamnă darea afară a oamenilor. Am depășit de câteva zile una din cele mai ridicate rate ale șomajului din ultimii ani, am sărit de 6%. Nu se întrevăd perspective, repet, sunt ca niște copii din ăia care le-a luat jucăriile și nu sunt în stare să așeze la masă să discute, să găsească o soluție politică corectă. Noi încercăm aici, pe parcursul a două zile, atât organizații sindicale, cât și reprezentanței mediului de afaceri, să discutăm.

I-am invitat pe toți, sunt invitați liderii politici să vină. Să le propunem diverse lucruri și putem să avansăm niște soluții pentru un posibil program de guvernare, niște lucruri care ar putea să fie făcute în perioada imediat următoare. Vedeți și dumneavoastră ce interes uriași au acordat acestui eveniment. O să vedem dacă vin mâine. Să zicem că astăzi (marți) au fost chemați la președinte să discute despre legea de salarizare”, a mai spus liderul BNS.