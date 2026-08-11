USR este chelul care își pune mâna în capul lui Coldea

USR ne-a convins: este partidul-copil al lui Florian Coldea. Și ca orice copil, face prostioare în fiecare zi. Nu, nu s-a scobit în nas și nu a făcut biluțe, ci a (re)lansat în spațiul public un proiect de lege care ar trebui, teoretic, să oprească pe foștii ofițeri de informații ai SRI să facă consultanță timp de 20 de ani după trecerea în rezervă. În realitate, dacă analizezi atent găurile lăsate deliberat în text, devine evident un lucru: USR face ce zice Tata Coldea.

O analiză a acestui proiect stupid ne arată că nu avem de-a face cu o intenție reală de reformă, ci cu o răzbunare străvezie. Prost calculată, pentru că interzice un drept fundamental: dreptul la muncă.

Dar imperiul de consultanță construit de Florian Coldea nu are nevoie de concurență, că doar el și ai lui puteau să facă milioane de euro din dosarele cu care a plecat din Pădure.

Unde apare umbra cheliei lui Coldea? Legea interzice consultanța doar pentru foștii angajați ai Serviciului Român de Informații. Cum adică? SIE, STS, SPP și Direcția Generală de Informații a Apărării rămân complet neatinse. Orice ofițer din aceste patru servicii poate să iasă mâine la pensie și să deschidă o firmă de consultanță „în securitate” fără nicio limită, fără nicio interdicție.

Două decenii de interdicție pentru un singur serviciu și zero pentru celelalte patru nu reprezintă o scăpare de redactare, ignorată timp de doi ani în sertarele comisiilor. Aceasta este amprenta clară a lui Florian Coldea. Orbit de ura față de fosta sa instituție, Coldea a făcut presiuni pentru a arăta că încă poate răspunde și că poate lovi puternic în SRI.

Și a răspuns exact în stilul său caracteristic: acționând din umbră, prin partidul considerat a fi creația lui. Este o lege făcută să pară fermă, dar care, în esență, este doar o bâtă folosită pentru a lovi foștii colegi, lăsând restul pieței libere.

Dincolo de aplicarea selectivă, mai există o capcană uriașă în acest text: retroactivitatea, sau, mai precis, absența ei.

Dacă normele urmează logica firească a dreptului și legea se aplică doar viitorului, ofițerii deja ieșiți din sistem rămân complet neatinși. Aceasta înseamnă că exact cei care domină acum piața de influență și care se află sub ancheta DNA pentru trafic de influență scapă basma curată.

Aici iese la iveală adevărata față a proiectului. USR a livrat o așa-zisă „lege anti-SRI” din care se vede efortul estetic, la fel de evident ca părul pus recent pe chelia care stătea să-i cucerească capul fostului prim-adjunct. Până să ajungă în Turcia și să-i crească pe frunte puful de bebeluș caracteristic transplantului.

Este un implant legislativ menit să acopere realitatea faptică: o lege „anti-Coldea” care nu-l atinge nici măcar cu o floare pe Coldea. El nu scapă pentru că ar fi nevinovat, ci pentru că legea, așa cum a fost redactată de propriii lui pioni, pur și simplu nu îl privește.

Cine câștigă din această manevră? În niciun caz cetățeanul român sau integritatea statului. Câștigă exact cel care a declanșat scandalul.

Proiectul este deturnat dintr-un instrument de curățenie instituțională într-o piedică pusă strict viitoarelor generații de ofițeri SRI, cei fără nume răsunătoare și fără dosare la DNA care să le facă PR din oficiu.

Până când inițiatorii nu vor lămuri explicit aceste găuri monumentale, narațiunea cu „Legea anti-Coldea” rămâne doar o poveste de adormit alegătorii USR, puțini, dar ușor de prostit.

În fapt, este demonstrația de forță a unui om care își folosește creația politică pentru a-și pedepsi inamicii, protejându-și, în același timp, propriul imperiu de influență.