Fostul director al serviciilor israeliene de informații externe (Mossad), Yossi Cohen, a făcut marți dezvăluiri spectaculoase despre acțiunile sub acoperire desfășurate de subalternii săi. Potrivit acestuia, agenții israelieni au pătruns de numeroase ori în interiorul instalației nucleare iraniene de la Fordo pentru a-i înțelege mai bine funcționarea și structura, conform AFP.

Tensiunile militare dintre cele două state au atins un punct critic în iunie 2025, moment în care Israelul a declanșat un război împotriva Iranului. Obiectivul declarat al operațiunii a fost slăbirea capacităților nucleare și balistice ale Teheranului, pe care autoritățile israeliene le consideră o amenințare existențială la adresa siguranței naționale.

Forțele armate ale Statelor Unite s-au alăturat pentru o perioadă scurtă acestui conflict de 12 zile. În cadrul operațiunilor comune, aviația americană de ultimă generație a bombardat principalele instalații nucleare ale Iranului, localizate la Fordo, Natanz și Isfahan.

Complexul de îmbogățire a uraniului de la Natanz a devenit ulterior ținta unor noi atacuri în cadrul războiului lansat la 28 februarie de către coaliția formată din Statele Unite și Israel.

În cadrul unei conferințe organizate cu reprezentanți ai comunităților locale, Yossi Cohen, conducătorul Mossadului între anii 2016 și 2021, a detaliat pătrunderea spionilor în infrastructura iraniană.

„Noi am vizitat instalaţia de la Fordo în multe rânduri, pentru a o înţelege”, a declarat Yossi Cohen.

Fostul oficial nu a oferit detalii concrete despre datele la care au avut loc aceste incursiuni și nici despre identitatea persoanelor care au participat la misiuni. Totuși, el și-a exprimat satisfacția față de intervenția partenerilor occidentali.

Yossi Cohen a mai declarat că „bombardarea instalaţiei de către americani a fost realizarea tuturor visurilor” sale.

Programul nuclear dezvoltat de Teheran rămâne de ani de zile o sursă majoră de dispută între Iran și comunitatea occidentală. Statele Unite și aliații lor acuză Republica Islamică de încercarea de a construi arme atomice, acuzație pe care conducerea de la Teheran o respinge în mod constant.

Yossi Cohen, un apropiat al premierului Benjamin Netanyahu, a avut un rol strategic în perioada mandatului său, contribuind la semnarea Acordurilor Abraham. Aceste înțelegeri diplomatice au facilitat normalizarea relațiilor diplomatice dintre Israel și trei națiuni arabe: Emiratele Arabe Unite, Bahrain și Maroc. Sudanul s-a alăturat inițiativei, însă izbucnirea unui război civil în această țară a împiedicat ratificarea și aplicarea acordului.

Numele fostului șef al spionajului israelian este legat și de asasinarea din 2020 a savantului nuclear iranian Mohsen Fakhrizadeh, deși Israelul nu a recunoscut niciodată în mod oficial implicarea în această operațiune. După încheierea activității la conducerea agenției, Yossi Cohen a rămas o prezență constantă în spațiul public, acordând interviuri și sugerând în repetate rânduri o posibilă intrare în viața politică, pas pe care nu l-a concretizat până în prezent.