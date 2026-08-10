Liderul de la Casa Albă, Donald Trump, a declarat că Statele Unite vor solicita „compensaţii” din partea regimului de la Teheran pentru atacurile desfășurate împotriva aliaților americani din regiune. De asemenea, Washingtonul solicită despăgubiri pentru victimele înregistrate în rândul trupelor americane și al manifestanților iranieni. Poziția vine după ce Iranul a condiționat redeschiderea Strâmtorii Ormuz de primirea unor daune financiare pentru distrugerile provocate de războiul purtat împotriva sa de SUA și Israel, conform AFP.

Președintele american a subliniat că administrația sa va aborda acest subiect într-o manieră extrem de clară în cadrul oricăror discuții viitoare. Într-o intervenție publicată pe rețeaua sa, Truth Social, el a punctat că Statele Unite vor susține această cerere în mod ferm.

Făcând referire la pretențiile părții adverse, Trump a menționat că Iranul „cere compensaţii pentru daunele suferite în timpul celor cinci luni de conflict militar”. El a adăugat totodată că „acest lucru nu a fost niciodată evocat în niciuna dintre negocierile sau întâlnirile” purtate anterior între părți.

Liderul american a folosit pretențiile Teheranului pentru a formula propriile cerințe financiare și morale. El a arătat că reacția Iranului oferă un pretext legitim pentru Washington de a cere la rândul său socoteală pentru viețile pierdute.

„Dar este o idee interesantă pentru că, în acelaşi mod, şi eu cer compensaţii din partea Iranului, pentru toţi oamenii pe care i-a ucis şi rănit", a precizat Donald Trump. El a menționat explicit victimele provocat de atacurile iraniene de-a lungul timpului, oferind drept exemplu "familiile celor ucişi pe USS Cole”, nava de război americană vizată de un atentat în anul 2000, în Yemen.

Un alt punct sensibil atins de liderul american vizează represiunea internă din Iran. Trump a susținut că sprijinul financiar ar trebui să se îndrepte direct către populația afectată de măsurile violente ale regimului.

În viziunea sa, „compensaţii ar trebui plătite familiilor” celor care au ieșit în stradă împotriva guvernului. Liderul american a evaluat numărul victimelor la „sute de mii”, menționând totodată că ar fi vorba despre „52.000 ucişi în ultimele cinci luni”.

Acest schimb dur de cerințe reduce semnificativ perspectivele unui acord rapid privind deblocarea culoarului maritim strategic din Strâmtoarea Ormuz. Teheranul insistă ca Washingtonul să îi accepte fără rezerve pachetul de cerințe.

Printre condițiile formulate de partea iraniană se numără solicitarea ca SUA „să pună capăt definitiv războiului şi agresiunii” împotriva sa și a grupurilor aliate din Yemen sau Irak. De asemenea, Iranul pretinde ridicarea blocadei asupra porturilor sale, ridicarea sancțiunilor economice, deblocarea activelor financiare și măsuri prin care SUA să „despăgubească integral Iranul pentru daunele cauzate” pe parcursul ostilităților.