Donald Trump ar fi fost mutat în secret de la aeronava prezidențială către un avion militar de dimensiuni mai mici, după plecarea din Turcia. Operațiunea ar fi fost pusă la punct pentru a ascunde poziția președintelui american, după ce serviciile de securitate ar fi identificat o amenințare considerată credibilă și asociată Iranului, scrie The Washington Post. Potrivit sursei, Trump ar fi fost transportat într-un cărucior destinat serviciilor de catering și transferat discret către un avion C-32A.

Operațiunea ar fi avut loc după summitul NATO de la Ankara, într-un moment în care conflictul dintre Statele Unite și Iran se intensifica.

Trump s-a urcat în fostul Air Force One în fața camerelor de televiziune. Imaginile au creat impresia că președintele urma să părăsească Turcia la bordul aeronavei prezidențiale.

Un oficial american citat de Washington Post susține însă că, după câteva minute, Trump ar fi fost transportat către un C-32A. Pentru deplasarea discretă ar fi fost folosit un camion de catering, utilizat în mod obișnuit pentru aprovizionarea avioanelor.

Sursele citate de presa americană susțin că măsura de securitate ar fi fost luată după apariția unei amenințări credibile la adresa lui Trump, asociată Iranului.

Planul ar fi urmărit să ascundă locația președintelui nu doar de jurnaliști, ci și de o parte dintre membrii personalului Casei Albe. Reporterii care călătoreau la bordul fostului Air Force One ar fi fost convinși că Trump se afla în continuare în avion.

Pe durata zborului, jurnaliștilor li s-ar fi cerut să păstreze jaluzelele coborâte. Întrebat ulterior despre această măsură, Trump le-ar fi spus că se aflau probabil într-un „zbor periculos”.

„Dar dacă plec eu, plecați și voi”, le-ar fi spus președintele jurnaliștilor.

Avionul C-32A la bordul căruia s-ar fi aflat Trump a ajuns în Marea Britanie în jurul orei locale 22:20. Fostul Air Force One, împreună cu jurnaliștii aflați la bord, a sosit câteva minute mai târziu.

Nu este cunoscut modul în care Trump ar fi fost transferat ulterior înapoi către aeronava prezidențială. Președintele a fost văzut coborând din fostul Air Force One în jurul orei 22:56. El a salutat militarii americani și s-a îndreptat apoi către noul Boeing 747-8 oferit Statelor Unite de Qatar.

Administrația americană anunțase anterior că Trump urma să folosească fostul Air Force One pentru deplasarea din Turcia. Avionul oferit de Qatar urma să ajungă la aceeași bază britanică, unde militarii americani ar fi trebuit să îl poată vizita.

Operațiunea atribuită echipei de securitate a lui Trump amintește de o măsură adoptată în anul 2000, în timpul unei vizite a lui Bill Clinton în Pakistan.

Atunci, Clinton ar fi călătorit cu un avion executiv nemarcat, în timp ce Air Force One a fost folosit drept aeronavă-momeală pentru a induce în eroare eventualele persoane care ar fi urmărit deplasarea președintelui.

În cazul lui Trump, operațiunea ar fi implicat însă un nivel mai ridicat de secretizare. Potrivit informațiilor apărute în presa americană, chiar și unii membri ai echipei prezidențiale și jurnaliști acreditați nu ar fi știut unde se afla Trump în timpul deplasării.

Casa Albă nu a confirmat public toate detaliile operațiunii. Directorul de comunicare Steve Cheung a transmis însă că avionul oferit de Qatar dispune de protocoale de securitate de nivel înalt.

„Există mulți dușmani ai Americii care îl au în vizor”, a transmis Cheung, adăugând că administrația utilizează toate instrumentele disponibile pentru protejarea președintelui.