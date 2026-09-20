Noi documente din ancheta privind tentativa de asasinare a lui Donald Trump din 13 iulie 2024 oferă detalii despre Thomas Matthew Crooks, tânărul care a deschis focul asupra candidatului republican în timpul mitingului din Butler, Pennsylvania. Potrivit documentelor consultate de New York Post, tatăl acestuia, Matthew Crooks, le-a vorbit anchetatorilor FBI despre copilăria fiului său, relația dintre cei doi, pasiunile sale, interesul pentru arme și opiniile sale politice, potrivit The New York Post.

Thomas Matthew Crooks s-a născut la 20 septembrie 2003. Tatăl său le-a spus anchetatorilor că băiatul nu a plâns la naștere și că a fost, încă din copilărie, o persoană foarte tăcută.

Matthew Crooks a afirmat că nu a avut o relație apropiată de tip tată-fiu cu Thomas și că acesta își exprima rareori emoțiile. Potrivit relatării sale, băiatul râdea puțin și era dificil de înțeles. În școala primară ar fi avut câteva episoade în care a reacționat nepotrivit, tatăl său considerând că acestea erau legate în principal de plictiseală și de dorința de a atrage atenția.

În gimnaziu, părinții au început să creadă că Thomas ar putea avea ADHD și s-au îngrijorat pentru o perioadă că ar fi ajuns în compania unui grup nepotrivit de copii.

Tatăl său a povestit și un episod petrecut acasă, după o ceartă între Thomas și sora lui. Băiatul ar fi turnat un recipient întreg cu hrană pentru pești în acvariul acesteia. Matthew a spus că a încercat atunci să obțină o reacție emoțională din partea fiului său, până când acesta a început să plângă.

În anii de liceu, Thomas ar fi devenit și mai retras și ar fi început să aibă dificultăți în comunicarea cu profesorii. Tatăl său le-a spus anchetatorilor că îl surprindea frecvent vorbind singur, comportament care, potrivit lui, devenise mai vizibil pe măsură ce băiatul creștea.

Potrivit lui Matthew Crooks, fiul său era preocupat de rezultatele școlare și punea o presiune considerabilă asupra lui însuși. Thomas s-ar fi concentrat foarte mult pe cursurile de pregătire pentru facultate, deoarece se temea că nu va fi admis.

Rezultatele sale academice erau însă bune. A obținut 1.400 de puncte la prima încercare la SAT, fără să se pregătească, iar ulterior și-a îmbunătățit scorul la aproape 1.500.

Tatăl său a mai spus că Thomas vorbea, de-a lungul timpului, despre diferite profesii, fără să manifeste un interes clar și constant pentru una dintre ele. La un moment dat, s-ar fi gândit să intre în armată și să lucreze pe submarine nucleare, idee pe care ar fi considerat-o interesantă mai degrabă pentru că i se părea „cool”.

Matthew a mai afirmat că fiul său nu părea interesat de relații romantice și că nu a manifestat interes pentru fete. Potrivit acestuia, Thomas ar fi negat în repetate rânduri că este homosexual.

Un capitol important din mărturia tatălui este legat de interesul lui Thomas pentru arme și tir.

Tânărul a început să fie preocupat de arme în adolescență și a ajuns să meargă la un club de tir în perioada pandemiei. La început, potrivit tatălui său, era un trăgător foarte slab și nu reușea nici măcar să nimerească ținta.

După mai mulți ani de antrenament, însă, abilitățile sale s-au îmbunătățit. Thomas venea acasă cu țintele de la poligon și îi arăta tatălui său rezultatele obținute la distanțe de peste 100 de metri.

Matthew a relatat că fiul său era preocupat să afle cât de departe putea trage folosind dispozitive de ochire simple. Ulterior, după ce și-a cumpărat un dispozitiv optic, ar fi devenit foarte familiarizat cu reglarea acestuia și cu modul în care putea modifica unghiul de ochire.

Pe măsură ce interesul pentru arme creștea, Thomas a început să comande numeroase produse online, inclusiv componente și unelte. Pentru livrări, ar fi folosit uneori pseudonimul „Bob Dole”.

Potrivit tatălui său, Thomas a început să creadă că folosirea unui nume fals îl putea proteja împotriva unor eventuale atacuri informatice, după ce contul bancar al lui Matthew fusese compromis și apăruseră tranzacții frauduloase.

Tatăl său a încercat să-i explice că folosirea unui pseudonim pentru livrări nu împiedică efectuarea unei plăți dintr-un cont bancar real. Thomas nu ar fi fost însă convins și ar fi continuat să folosească nume false.

De asemenea, potrivit relatării lui Matthew, fiul său îi explica modul de utilizare a unor servicii și programe orientate spre protejarea confidențialității online.

În timpul interviului cu FBI, Matthew Crooks le-a spus anchetatorilor că Thomas a folosit o imprimantă 3D și că, la un moment dat, ar fi încercat să își construiască propriul pistol.

Potrivit tatălui, Thomas ar fi realizat un pistol Glock 19 folosind un material plastic pe bază de fibră de carbon, un uscător și un cuptor electric. După ce a tras un singur foc, Matthew a spus că s-a temut că arma s-ar putea dezintegra și nu i-a mai permis fiului să o folosească.

Thomas era pasionat și de tehnologie. Și-a construit un computer pentru jocuri și o cameră de supraveghere folosind un Raspberry Pi, un microcomputer de dimensiuni reduse.

Întrebat despre persoana pe care Thomas o considera un model, Matthew a indicat personajul Marvel Iron Man.

Documentele FBI oferă și informații despre opiniile politice ale tânărului. O persoană intervievată de anchetatori, al cărei nume a fost eliminat din documente, l-a descris pe Thomas drept pasionat de istorie și interesat de politică.

Potrivit acestei persoane, Thomas vorbea despre Donald Trump și Joe Biden și discuta despre lucrurile pe care le aprecia sau nu la politicieni. Marco Rubio s-ar fi numărat, de asemenea, printre politicienii despre care vorbea.

Matthew Crooks le-a spus anchetatorilor că fiul său nu părea să fie atașat în mod ferm de un anumit partid. Tatăl său a afirmat că Thomas se declara republican și că nu era de acord cu ceea ce numea „statul asistențial” și cu ideologia „woke”, dar că nu manifesta o adeziune clară față de ideologia republicană.

Thomas ar fi preferat să discute în general despre politicile guvernamentale și, potrivit tatălui său, familia ajungea uneori să facă glume pe seama politicienilor.

Matthew a spus că fiul său a fost șocat de revolta de la Capitoliu din 6 ianuarie 2021 și că nu credea că alegerile prezidențiale din 2020 au fost fraudate.

Deși era înregistrat ca republican, tatăl său a spus că este posibil ca acest lucru să fi fost influențat de propria sa afiliere politică. Matthew a afirmat că el însuși era mai critic față de politicile lui Trump și că discuta critic atât despre Trump, cât și despre Biden.

Tatăl a declarat că a fost surprins când a aflat că Thomas donase 15 dolari în 2021 către Progressive Turnout Project, o organizație care sprijină mobilizarea alegătorilor democrați.

În liceu, Thomas era pasionat de jocuri video, inclusiv jocuri de strategie militară, curse și shootere la persoana întâi. După terminarea liceului, interesul său pentru gaming ar fi scăzut, iar uneori ar fi spus chiar că regretă timpul investit în construirea computerului.

Printre filmele pe care le urmărea se numărau „Saving Private Ryan”, „Full Metal Jacket”, „Heartbreak Ridge”, „Anger Management” și seria „John Wick”.

În copilărie asculta atât rap, cât și muzică country, iar în liceu preferințele sale muzicale s-ar fi orientat mai mult către country. Tatăl său a povestit că, uneori, Thomas dansa singur în camera lui, cu ușa închisă.

Potrivit lui Matthew, familia nu a observat înainte de atac comportamente pe care să le considere semnale clare că fiul său ar fi pregătit un act violent.

Thomas Matthew Crooks a deschis focul asupra lui Donald Trump în timpul mitingului electoral din Butler, Pennsylvania, la 13 iulie 2024. Un participant la miting a fost ucis, iar alte două persoane au fost grav rănite. Trump a fost rănit la ureche.

Crooks, care avea 20 de ani, a fost împușcat mortal de un lunetist al Secret Service la câteva secunde după ce a tras asupra fostului președinte.

În declarațiile date anchetatorilor, Matthew Crooks a spus că familia încerca să înțeleagă ce l-a determinat pe fiul său să încerce să-l ucidă pe Trump.

Tatăl a susținut că Thomas nu dăduse semne evidente că ar fi pregătit un asemenea atac și că familia sa a rămas cu numeroase întrebări privind motivele care au stat în spatele acțiunilor sale.

Noile documente fac parte din ancheta în curs privind tentativa de asasinare din Butler și au fost furnizate președintelui Comisiei Judiciare a Senatului SUA, Chuck Grassley, în cadrul investigației sale asupra incidentului.