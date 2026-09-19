Președintele Nicușor Dan se deplasează în Statele Unite, la New York, pentru a participa la lucrările celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite. Șeful statului va avea mai multe întâlniri și evenimente în marja reuniunii, iar partenera sa, Mirabela Grădinaru, va participa la o serie de acțiuni dedicate soțiilor și partenerilor liderilor internaționali.

Vizita include și o serie de întâlniri cu reprezentanți ai mediului de afaceri și ai comunității românești din Statele Unite.

Potrivit programului oficial, președintele se va întâlni cu foști ambasadori americani în România, antreprenori români din domeniul tehnologiei, reprezentanți ai JPMorgan Chase și investitori în obligațiuni românești.

România va fi reprezentată de Nicușor Dan la segmentul la nivel înalt al Adunării Generale ONU, unde președintele urmează să susțină un discurs pe 23 septembrie.

Un moment important al vizitei este programat marți, când Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru vor participa la inaugurarea intersecției „The Queen Marie of Romania Corner”. Evenimentul are loc în contextul împlinirii a 100 de ani de la turneul Reginei Maria în Statele Unite.

În aceeași zi, șeful statului se va întâlni cu reprezentanții comunității românești din New York, înainte de participarea la deschiderea Săptămânii la Nivel Înalt a Adunării Generale ONU.

Mirabela Grădinaru are, la rândul său, un program distinct în timpul vizitei. Ea va participa la summitul „Fostering the Future Together Partnership Event”, organizat sub patronajul primei doamne a Statelor Unite, Melania Trump. România este implicată în această inițiativă dedicată cooperării pentru viitorul copiilor și educației digitale.

Tot marți, Mirabela Grădinaru este invitată la dejunul oferit de Melania Trump pentru primele doamne și primii domni.

Miercuri, Nicușor Dan va avea o întâlnire cu Benjamin Black, CEO al US International Development Finance Corporation, la Misiunea Permanentă a României pe lângă ONU.

Programul deplasării se încheie cu participarea președintelui și a Mirabelei Grădinaru la recepția tradițională oferită de președintele Donald Trump și prima doamnă Melania Trump, la Lotte New York Palace Hotel.