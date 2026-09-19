Un transport cu componente ale avioanelor de luptă F-35, trimis din Australia către Statele Unite pentru reparații, a fost redirecționat în această vară către Hong Kong, iar dispariția unor piese a declanșat o anchetă a Pentagonului și informări pentru comisii-cheie din Congresul SUA, potrivit POLITICO.

Incidentul ridică semne de întrebare privind securitatea lanțului de aprovizionare al programului F-35, în condițiile în care transportul ar fi inclus și o cupolă a cockpitului care folosește tehnologie asociată capacităților stealth ale aeronavei.

Nu există însă, până în prezent, dovezi publice că autoritățile chineze sau armata chineză au intrat în posesia componentelor.

Potrivit unor persoane familiarizate cu situația, citate de POLITICO sub protecția anonimatului, componentele au fost expediate din Australia către Statele Unite pentru lucrări de reparații. În timp ce transportul traversa Oceanul Pacific, ruta a fost schimbată, iar piesele au ajuns în Hong Kong.

Componentele erau transportate de un intermediar în numele Lockheed Martin, compania care produce F-35. Nu este clar de ce a fost modificată ruta și nici cine deține în prezent piesele.

Biroul Programului Comun F-35 al Pentagonului a confirmat existența unei probleme legate de transport. Instituția a precizat că este la curent cu o „problemă legată de un transport de componente nefuncționale ale F-35 Lightning II”.

Autoritățile americane și partenerii din industrie încearcă să recupereze componentele, să stabilească modul în care au ajuns în Hong Kong și să introducă măsuri suplimentare pentru prevenirea unui incident similar.

Potrivit informațiilor citate de POLITICO, transportul includea una dintre cupolele care acoperă cockpitul F-35. Componenta este importantă pentru caracteristicile de reducere a semnăturii radar ale aeronavei.

Lockheed Martin descrie F-35 drept un avion de luptă de generația a cincea ale cărui caracteristici stealth rezultă dintr-o combinație de elemente, printre care forma aeronavei, senzorii integrați, compartimentele interne pentru armament și combustibil și materialele care contribuie la absorbția undelor radar.

În cazul cupolei, suprafața transparentă este prevăzută cu un strat special care contribuie la reducerea semnăturii radar. În timp, caracteristicile acestui strat se pot degrada, motiv pentru care anumite componente pot necesita reparații sau înlocuire.

Faptul că o astfel de piesă ar fi ajuns în Hong Kong este unul dintre motivele pentru care incidentul este analizat din perspectiva securității tehnologice. Un adversar care ar intra în posesia unei componente fizice ar putea încerca să o examineze pentru a obține informații suplimentare despre materialele și tehnologiile utilizate.

Această posibilitate nu înseamnă însă că tehnologia F-35 a fost copiată de China. În acest moment, nu există informații publice care să demonstreze că Beijingul a obținut componentele sau că acestea au fost analizate de autoritățile chineze.

Dispariția componentelor a ajuns și în atenția Congresului american. Potrivit surselor citate de POLITICO, oficiali ai Departamentului Apărării și ai Departamentului de Stat au început să informeze în luna iunie angajați ai comisiilor parlamentare responsabile de probleme de securitate națională.

Alte reuniuni de informare sunt așteptate în perioada următoare, în timp ce ancheta privind transportul continuă.

Situația este analizată într-un context mai larg, în care Statele Unite acordă o atenție deosebită protejării informațiilor referitoare la F-35. China a fost acuzată în trecut de operațiuni de spionaj și de obținerea ilegală de informații despre programe militare americane.

J.J. Gertler, fost angajat al Comisiei pentru Servicii Armate din Camera Reprezentanților și fost analist în domeniul aviației militare la Congressional Research Service, a declarat pentru POLITICO că accesul la o componentă fizică ar putea oferi informații suplimentare unui adversar care deține deja date despre sistem.

Incidentul evidențiază și complexitatea sistemului logistic al programului F-35. Aeronavele sunt operate de Statele Unite și de numeroși aliați, iar piesele de schimb sunt distribuite și transportate între mai multe țări.

Australia are propriile capacități de mentenanță pentru F-35, inclusiv un centru de întreținere la baza aeriană Williamtown. Totuși, potrivit informațiilor publice citate în relatarea despre incident, facilitățile australiene nu dispun încă de capacitatea necesară pentru repararea cupolelor F-35, ceea ce explică necesitatea trimiterii unor astfel de componente în afara țării.

Lockheed Martin gestionează lanțul de aprovizionare al programului și utilizează companii comerciale pentru transportul anumitor componente. Compania a transmis că nu poate comenta situația concretă a transportului din motive de securitate, dar a precizat că respectă reglementările americane privind expedierea componentelor pentru aeronave.

Până în prezent, autoritățile americane încearcă să recupereze componentele și să stabilească exact cum au fost redirecționate.

Nu este cunoscut public cine a decis schimbarea traseului, dacă a fost vorba despre o eroare logistică, o intervenție neautorizată sau o altă situație. De asemenea, nu există o confirmare publică privind identitatea persoanei sau organizației care deține în prezent piesele.

Departamentul de Stat al SUA nu a comentat cazul, iar Ambasada Chinei a transmis că nu are cunoștință despre incident.

Pentru moment, principala problemă confirmată este dispariția unor componente dintr-un transport destinat reparațiilor. Posibilitatea ca tehnologia să fi ajuns în posesia Chinei reprezintă o preocupare investigată de autoritățile americane, nu un fapt stabilit.