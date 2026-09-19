Regimul din Iran l-a executat sâmbătă pe Hossein Pedaran, condamnat pentru spionaj în favoarea Israelului și acuzat că a furnizat serviciului de informații Mossad informații despre situri de rachete din provincia Isfahan, potrivit agenției Mizan, afiliată sistemului judiciar iranian și citată de Reuters.

Autoritățile iraniene au susținut că Pedaran a furnizat informații despre obiective militare sensibile din centrul țării în timpul conflictului de 12 zile dintre Iran și Israel.

Sentința de condamnare la moarte fusese confirmată de Curtea Supremă, iar execuția a fost realizată prin spânzurare, potrivit relatărilor publicate sâmbătă, 19 septembrie.

Potrivit agenției Mizan, Pedaran a fost condamnat pentru „spionaj și cooperare în domeniul informațiilor” în favoarea Israelului. Autoritățile iraniene afirmă că acesta a transmis Mossadului date referitoare la amplasarea unor situri de rachete din provincia Isfahan.

Reuters relatează că, potrivit informațiilor furnizate de justiția iraniană, activitatea de spionaj ar fi fost desfășurată în schimbul unor beneficii financiare. Nu au fost însă oferite public detalii despre natura informațiilor transmise sau despre valoarea sumelor pe care bărbatul le-ar fi primit.

Cazul nu fusese anunțat anterior de presa iraniană. Justiția de la Teheran nu a precizat când a fost arestat Pedaran și nici când a avut loc procesul. Potrivit AFP, aceste informații nu au fost făcute publice în anunțul privind execuția.

Provincia Isfahan, situată în centrul Iranului, are o importanță militară și strategică deosebită. În regiune se află obiective militare, inclusiv infrastructură asociată programului iranian de rachete, dar și instalații nucleare.

Isfahan s-a numărat printre zonele iraniene vizate în timpul confruntărilor militare dintre Iran și Israel. Potrivit Reuters, informațiile pentru care Pedaran a fost condamnat ar fi fost furnizate în contextul conflictului de 12 zile.

Acuzațiile de colaborare cu Israelul au devenit un subiect deosebit de sensibil pentru autoritățile iraniene în contextul escaladării confruntării dintre cele două state. În acest context, justiția iraniană a anunțat și alte execuții în dosare de presupus spionaj.

În luna august, autoritățile judiciare iraniene au anunțat executarea a doi bărbați acuzați că au transmis Israelului coordonate referitoare la obiective militare și de securitate. AFP a relatat atunci că aceste cazuri făceau parte dintr-o serie mai largă de procese și execuții asociate acuzațiilor de colaborare cu Israelul.

Executarea lui Pedaran se înscrie astfel într-o perioadă în care autoritățile de la Teheran acordă o atenție sporită cazurilor considerate amenințări la adresa securității naționale.

Informațiile despre aceste dosare provin în principal din comunicările autorităților iraniene. În cazul lui Pedaran, nu au fost făcute publice detalii independente despre probele prezentate în instanță, despre durata procedurilor judiciare sau despre circumstanțele exacte în care ar fi fost transmise informațiile către Mossad.

Anunțul privind executarea a fost făcut sâmbătă, 19 septembrie, de sistemul judiciar iranian. Potrivit relatării AFP, autoritățile au precizat că pedeapsa capitală a fost pusă în aplicare după ce Curtea Supremă a confirmat condamnarea.

Reuters notează că execuția are loc pe fondul tensiunilor persistente dintre Iran și Israel și al unei intensificări a cazurilor de securitate instrumentate de autoritățile iraniene în perioada conflictului.