Tribunalul București a anulat decizia prin care Carrefour România schimbase modul de desfășurare a activității unui director de magazin și a dispus reintegrarea acestuia pe funcția deținută anterior, potrivit sentinței civile pronunțate la 3 iulie 2026.

Instanța a apreciat că măsura modifica atât locul muncii, cât și atribuțiile principale ale salariatului.

Litigiul a pornit de la o decizie emisă de Carrefour la 20 octombrie 2025, prin care angajatul urma ca, începând din 21 octombrie, să desfășoare o „misiune generală”, prin vizite operative la magazine Carrefour din București.

Tribunalul București a considerat că această măsură depășea limitele clauzei de mobilitate prevăzute în contractul individual de muncă.

Potrivit documentelor analizate de instanță, compania a stabilit ca angajatul să efectueze vizite operative la diferite magazine Carrefour din București, într-un „magazin distinct în fiecare zi”.

Activitatea urma să aibă obiective de performanță stabilite de angajator. Carrefour a susținut în proces că măsura era permisă de clauza de mobilitate din contractul de muncă.

Compania a argumentat că această clauză îi permitea să stabilească locul efectiv al activității în diferite puncte de lucru din București și localitățile limitrofe.

Clauza de mobilitate nu putea fi folosită pentru schimbarea rolului Instanța a apreciat că existența unei clauze de mobilitate îi permitea angajatorului să repartizeze salariatul, în calitatea sa de director de magazin, la diferite puncte de lucru din aria prevăzută în contract.

În schimb, aceasta nu putea justifica transformarea activității într-o succesiune de vizite operative la magazine diferite, cu un alt mod de exercitare a atribuțiilor.

Tribunalul a analizat măsura și prin prisma principiului consensualității raporturilor de muncă și al obligației părților de a acționa cu bună-credință.

Un element important al hotărârii a fost faptul că schimbarea nu privea exclusiv locul unde salariatul își desfășura activitatea.

Potrivit instanței, decizia Carrefour schimba și conținutul efectiv al funcției.

Înainte de măsură, angajatul avea atribuții specifice funcției de director de magazin, inclusiv responsabilități de conducere și autoritate asupra personalului.

În noul rol, subordonarea celorlalți angajați era limitată la o relație „funcțională” și la implementarea obiectivelor stabilite pentru misiune.

Angajatul urma să colaboreze cu directorii titulari ai magazinelor pe care le vizita. În situațiile în care apăreau suprapuneri de competențe, decizia finală revenea directorului magazinului respectiv.

În aceste condiții, activitatea reclamantului devenea una predominantă de analiză, consiliere și suport operațional.

Tribunalul a considerat că o asemenea modificare nu poate fi tratată drept simpla aplicare a unei clauze de mobilitate, deoarece aceasta privește, în esență, desfășurarea aceleiași activități într-un alt loc, nu schimbarea atribuțiilor principale ale salariatului.

Ca urmare a constatărilor, Tribunalul București a dispus anularea deciziei din 20 octombrie 2025 și reintegrarea reclamantului în funcția deținută anterior, respectiv cea de director de magazin, cu atribuțiile aferente.

Sentința este executorie de drept, însă poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Prin urmare, hotărârea pronunțată la 3 iulie 2026 nu reprezintă neapărat soluția definitivă în acest litigiu.

Procesul a inclus și alte solicitări formulate de angajat. Acesta a cerut constatarea unui tratament discriminatoriu, a hărțuirii morale și a victimizării, precum și plata unor daune morale de 35.000 de euro, costuri pentru consiliere psihologică și publicarea hotărârii.

Aceste cereri nu au fost admise.

Tribunalul a respins ca inadmisibile capetele de cerere privind constatarea discriminării, hărțuirii morale și victimizării și a reținut că faptele ilicite invocate nu au fost confirmate prin probele administrate în dosar.

Instanța a precizat inclusiv că delegarea temporară a angajatului la un punct de lucru din Pitești, pentru o perioadă de 60 de zile, nu putea fi considerată, în circumstanțele analizate, o dovadă de hărțuire sau discriminare. Decizia respectivă nu fusese contestată de reclamant.

Nici repartizarea ulterioară la un alt magazin Carrefour, unde exista deja un director, nu a fost considerată, prin ea însăși, suficientă pentru a demonstra existența unei hărțuiri sau discriminări.

Deși a obținut anularea deciziei și reintegrarea pe funcția de director de magazin, angajatul nu a câștigat toate solicitările formulate în proces.

Tribunalul a respins cererea acestuia privind recuperarea propriilor cheltuieli de judecată și l-a obligat să plătească societății Carrefour România suma de 10.502,64 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, inclusiv onorariul avocatului companiei.

De asemenea, solicitările privind daunele morale, costurile pentru consiliere psihologică și publicarea hotărârii au fost respinse ca neîntemeiate.

Decizia Tribunalului București face o distincție între mobilitatea salariatului și modificarea efectivă a funcției. În cazul analizat, instanța a considerat că măsura dispusă de Carrefour depășea cadrul unei simple schimbări a locului de muncă, deoarece modifica și natura atribuțiilor exercitate.

Prin urmare, instanța a anulat decizia angajatorului și a dispus revenirea salariatului la funcția de director de magazin, în timp ce celelalte pretenții formulate în proces au fost respinse.