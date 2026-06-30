Operațiunile Carrefour România au fost preluate oficial de Pavăl Holding, compania controlată de frații Dragoș și Adrian Pavăl, după finalizarea tranzacției. Acordul, evaluat la 823 de milioane de euro, marchează una dintre cele mai importante mutări din retailul românesc din ultimii ani și extinde activitatea grupului cunoscut pentru rețeaua Dedeman în domeniul comerțului alimentar.

Prin această operațiune, Pavăl Holding devine proprietarul Carrefour România S.A., al rețelei de magazine Supeco, al platformei Bringo și al Columbus Active, consolidându-și astfel prezența într-un nou segment strategic al pieței.

Pentru grupul francez Carrefour, încheierea tranzacției face parte din procesul de reorganizare a portofoliului internațional început în 2025. Compania a anunțat că va distribui un dividend excepțional de 150 de milioane de euro, echivalentul a 0,21 euro pe acțiune, cu plata programată pentru 30 iulie 2026.

Preluarea reprezintă primul pas major al Pavăl Holding în retailul alimentar, după dezvoltarea unuia dintre cele mai mari grupuri antreprenoriale din România. Pe lângă Dedeman, holdingul deține investiții în domenii precum imobiliare, producția de materiale pentru construcții, farmacii, distribuție și servicii.

Dragoș Pavăl a transmis că modelul de afaceri construit de Carrefour a reprezentat de-a lungul timpului o sursă de inspirație pentru dezvoltarea Dedeman, apreciind în special colaborarea retailerului cu producătorii locali și promovarea produselor românești.

Totodată, acesta a atras atenția că noua etapă va avea la bază experiența echipei Carrefour România, investițiile pe termen lung și dezvoltarea parteneriatelor locale, cu obiectivul de a oferi clienților o experiență modernă și eficientă la cumpărături.

Conducerea Carrefour a arătat că vânzarea operațiunilor din România se înscrie în strategia de concentrare asupra principalelor piețe ale grupului. După tranzacțiile realizate în ultimul an, inclusiv în Brazilia și Italia, compania franceză își va prezenta noul plan strategic, axat pe cele mai importante piețe în care activează.

CEO-ul Carrefour, Alexandre Bompard, le-a mulțumit angajaților din România pentru contribuția la dezvoltarea companiei și și-a exprimat încrederea că noul proprietar va continua dezvoltarea afacerii pe piața locală.

Carrefour a intrat pe piața românească în 2001, odată cu deschiderea primului hipermarket din București. În prezent, compania operează o rețea de 478 de magazine, dintre care 55 de hipermarketuri, 191 de supermarketuri, 202 magazine de proximitate și 30 de unități Supeco.