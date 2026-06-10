Economie

Carrefour oprește importurile la legume și fructe de sezon: roșiile, vinetele și cireșele vin exclusiv de la producători români

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Carrefour oprește importurile la legume și fructe de sezon: roșiile, vinetele și cireșele vin exclusiv de la producători româniSursa foto: Carrefour România
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Din cuprinsul articolului

Carrefour România a anunțat că a eliminat complet importurile la mai multe categorii de legume și fructe de sezon, aprovizionarea fiind asigurată în întregime din producția internă. Roșiile, vinetele, cireșele, ardeiul gras și cartofii noi ajung acum pe rafturile retailerului exclusiv de la fermieri români.

Ce produse nu mai sunt importate

Retailerul aprovizionează în prezent exclusiv din surse românești următoarele categorii: roșii cu moț, roz și tip inimă de bou, cireșe, vinete, ardei gras Bianca. De săptămâna aceasta, lista se extinde și cu cartofii noi, pentru care importurile au fost de asemenea oprite.

„Parteneriatele cu producătorii locali reprezintă pilonul nostru principal de aprovizionare, prin care reușim să asigurăm până la 100% producție locală la raft pentru produsele autohtone aflate în plin sezon", a declarat Radu Gherman, Buying Director Ultrafresh, Carrefour România.

De la fermă la raft în maximum 24 de ore

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Legumele sunt livrate de fermieri ultralocali situați la maximum 50 de kilometri de magazine, ceea ce înseamnă că produsele pot ajunge pe raft între 6 și 24 de ore după ce sunt culese. Carrefour colaborează cu 32 de cooperative locale, dintre care 14 exclusive, parte din programul Grădina Noastră.

Calendarul recoltelor românești

Calendarul livrărilor locale a debutat încă din primăvară, cu primele livrări de castraveți cornichon în martie, varză albă timpurie și dovlecei în aprilie, urmate de căpșune, ardei gras, cireșe și vinete în mai. Din iunie, oferta de sezon se completează cu caise și ardei iuți. Verdeața, inclusiv salată, ceapă verde, mărar, pătrunjel și ridichi, este disponibilă din producție locală pe tot parcursul anului.

Carrefour România, o rețea de peste 2.000 de producători români

Carrefour România lucrează în prezent cu peste 2.000 de producători locali pe categoriile de produse proaspete și ultraproaspete, marcă proprie și programe exclusive precum Grădina Noastră, Poftim Brânza Românească, Deschidem Vinul Românesc și Creștem România BIO. În prezent, 96% dintre furnizorii retailerului sunt români.

Carrefour România are o rețea de 470 de magazine multi-format în 113 orașe.

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