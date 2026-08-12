Pregătită după metode tradiționale, orice zacuscă reprezintă modul perfect de a păstra legumele coapte pentru zilele reci de iarnă. Deși fiecare gospodină are propriile mici trucuri, există câteva reguli de aur care garantează o textură fină și un gust desăvârșit.

Secretul unei zacuște aromate constă în calitatea și proporția legumelor. Ai nevoie de vinete bine coapte, ardei capia sau gogoșari zemoși, ceapă galbenă, bulion proaspăt de roșii, ulei de floarea-soarelui, foi de dafin, sare și piper boabe.

Vinetele trebuie coapte direct pe flacără sau pe plită pentru a obține acea notă afumată specifică. După coacere, se curăță repede și se lasă la scurs într-o strecurătoare de plastic sau lemn, pentru a elimina sucul amar. Ardeii capia urmează același proces: se coc, se presară cu puțină sare într-un vas acoperit pentru a se decoji ușor, apoi se curăță de cotoare și semințe.

Pregătirea propriu-zisă începe prin tocarea fină a cepei. Aceasta se călește în ulei la foc mic până devine translucidă și moale, fără să se rumenească. Peste ceapă se adaugă ardeii tocați fin sau dați prin mașina de tocat, urmați de vinetele bine scurse și tocate mărunt.

Urmează adăugarea bulionului de roșii, care aduce aciditate și echilibrează gustul. Condimentele, cum sunt foile de dafin și boabele de piper, întregesc tabloul aromelor. Amestecul trebuie lăsat să fiarbă la foc mic, de preferat într-un ceaun de fontă sau într-o oală cu fund gros, amestecând continuu cu o lingură de lemn. Zacușca este gata atunci când uleiul începe să se ridice la suprafață, iar compoziția devine omogenă și legată.

Pentru a te bucura de zacuscă toată iarna fără riscul de a se strica, sterilizarea corectă este obligatorie. Compoziția fierbinte se pune în borcane spălate și uscate bine în prealabil. Se lasă un mic spațiu la gură și se toarnă un strop de ulei fierbinte la suprafață pentru sigilare.

Borcanele închise ermetic se fierb la baie de abur timp de cel puțin treizeci de minute din momentul în care apa începe să clocotească. Ulterior, se lasă să se răcească lent învelite în pături groase. Depozitată la loc uscat, răcoros și întunecat, zacușca își va păstra prospețimea și savoarea luni întregi.