Prăjitura cu prune, scorțișoară și frișcă este un desert simplu, aromat și potrivit pentru zilele în care vrei să pregătești ceva dulce de casă. Prunele caramelizate formează baza prăjiturii, iar pandișpanul pufos completează desertul. La final, prăjitura poate fi servită cu un strat generos de frișcă.

Pentru stratul de prune

800 g prune bine coapte

150 g zahăr

1 linguriță de scorțișoară

30 g unt

1 plic zahăr vanilat

Pentru pandișpan

5 ouă

150 g zahăr

150 g făină

1 plic zahăr vanilat

un praf de sare

1 linguriță de praf de copt

Pentru frișcă

300 ml smântână pentru frișcă, rece

1-2 linguri de zahăr pudră

1 plic zahăr vanilat

Primul pas este pregătirea prunelor. Acestea se spală, se taie în jumătăți și se scot sâmburii. Dacă sunt foarte mari, pot fi tăiate în sferturi.

Într-o tavă potrivită pentru cuptor se pune zahărul și se lasă la foc mic până când începe să se topească și să capete o culoare aurie. Se adaugă untul, apoi prunele, așezate cu partea tăiată în jos. Se presară scorțișoara și zahărul vanilat, iar prunele se lasă câteva minute, până când încep să se înmoaie și se formează un sos caramelizat.

Pentru pandișpan, ouăle se separă. Albușurile se bat spumă cu un praf de sare, apoi se adaugă treptat zahărul și se mixează până când se obține o spumă fermă și lucioasă.

Gălbenușurile se încorporează ușor în spuma de albușuri. Făina cernută se adaugă treptat, împreună cu praful de copt și zahărul vanilat. Compoziția se amestecă delicat, cu spatula, de jos în sus, pentru a păstra cât mai mult aer în aluat.

După ce prunele s-au caramelizat, compoziția de pandișpan se toarnă uniform peste acestea. Tava se introduce în cuptorul preîncălzit la 180 de grade Celsius și se coace aproximativ 30-35 de minute, până când pandișpanul devine auriu și trece testul scobitorii.

După coacere, prăjitura se lasă câteva minute să se răcorească. Pentru un rezultat mai frumos, poate fi răsturnată pe un platou, astfel încât prunele caramelizate să ajungă deasupra.

Smântâna rece pentru frișcă se mixează împreună cu zahărul pudră și zahărul vanilat până când devine fermă. Frișca se întinde peste prăjitura răcită sau se adaugă pe fiecare porție în momentul servirii.