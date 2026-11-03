Statele Unite își vor schimba în continuare politica externă și își vor reduce angajamentele militare costisitoare, indiferent dacă Donald Trump rămâne sau nu la Casa Albă. Este perspectiva prezentată de Adrian Severin în podcastul „Contrapunct”, difuzat pe canalul Hai România și moderat de Dan Andronic. Discuția a vizat transformările ordinii mondiale, raporturile dintre Washington, Moscova și Beijing, dar și viitorul relației dintre Statele Unite și Europa.

Adrian Severin consideră că actuala configurație internațională nu mai corespunde regulilor stabilite în perioada în care America avea o poziție dominantă.

Invitatul a explicat că puterea internațională este împărțită între mai mulți actori, printre care China, Rusia, Statele Unite, India și Turcia. În opinia sa, problema actuală este că regulile internaționale nu au ținut pasul cu această schimbare.

„Lumea deja e multipolară. [...] Avem însă o ordine multipolară? Avem o lume multipolară și o ordine unipolară”, a declarat Adrian Severin.

Dan Andronic a completat ideea, descriind situația drept „o dezordine multipolară”. Severin a explicat că vechile reguli nu mai reușesc să acopere realitatea geopolitică, iar stabilirea unei noi ordini presupune negocieri și confruntări între statele care încearcă să își consolideze influența.

„Realitatea, mai greu o schimbăm. Schimbăm regulile. Și schimbarea regulilor cere timp, nervozitate”, a afirmat acesta.

Adrian Severin a susținut că Washingtonul nu mai dispune de resursele economice din perioada de după cel de-Al Doilea Război Mondial și că presiunile financiare vor determina administrațiile americane să reducă anumite cheltuieli.

În opinia sa, bazele militare americane din diferite regiuni ale lumii reprezintă o povară financiară importantă, iar menținerea angajamentelor actuale nu mai corespunde noilor realități strategice.

„America are nevoie să-și reducă din cheltuieli masiv și cel mai ușor pentru reducerea cheltuielilor sunt cheltuielile militare”, a spus Adrian Severin.

El a adăugat că nu trebuie presupus că plecarea lui Donald Trump va aduce automat o schimbare radicală a politicii externe americane.

„Nu trebuie nimeni să-și facă iluzii că plecarea domnului Trump și înlocuirea lui cu un alt președinte [...] va însemna o schimbare majoră de politică externă a Statelor Unite”, a afirmat invitatul.

Acesta consideră că un eventual președinte democrat va continua procesul de reorientare strategică a Washingtonului.

În analiza sa, Adrian Severin a vorbit și despre interesul Statelor Unite de a negocia cu Rusia, în condițiile în care China reprezintă o putere aflată în ascensiune.

Invitatul consideră că Washingtonul nu poate ignora raporturile de putere existente și că o eventuală înțelegere cu Moscova ar putea facilita negocierile cu Beijingul.

„El se îndreaptă către vechiul adversar, Rusia, pe care îl cunoaște cel mai bine, cu care au mai negociat americanii și altădată”, a declarat Adrian Severin.

Dan Andronic a adus în discuție și posibilitatea ca Donald Trump să încerce să fixeze această direcție strategică astfel încât un viitor președinte să nu o poată schimba ușor.

În ultima parte a discuției, Dan Andronic l-a întrebat pe Adrian Severin dacă o eventuală pierdere a puterii de către Benjamin Netanyahu ar putea modifica echilibrul geopolitic. Invitatul a spus că nu se așteaptă la o schimbare majoră, deoarece opoziția israeliană nu ar propune, în opinia sa, o direcție fundamental diferită în privința securității și a politicii regionale.

„Nu avem o tabără a războiului și o tabără a păcii în Israel. Nu avem forțe politice războinice și forțe politice pacifiste”, a afirmat Adrian Severin.

El a susținut că politica militară a Israelului nu a adus mai multă siguranță statului și că o altă abordare ar putea garanta mai bine securitatea acestuia.

În privința lui Netanyahu, Severin a apreciat că Donald Trump ar prefera să continue colaborarea cu un lider pe care îl cunoaște deja, în loc să își asume riscurile unei schimbări politice la Ierusalim.