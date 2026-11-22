Republica Moldova. Biserica cu hramul Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena păstrează mai multe taine şi mistere. Cândva o biserică de pe teritoriul unui cimitir sătesc, acum acest lăcaş de cult este al doilea cel mai vechi din Chişinău, după ioserica Măzărache, inclus în Registrul naţional al monumentelor de arhitectură.

În această biserică se păstrează obiecte de cult şi cărţi bisericeşti vechi de câteva secole. Iar în curte se mai păstrează mormintele unor boieri renumiţi din Basarabia. Totodată, există mai multe legende urbane despre lucrurile paranormale care s-ar întâmpla în împrejurimile acestei biserici, în special în clădirea circului şi a trecerii subterane.

Biserica Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena a fost biserica cimitirului satului Visterniceni, devenit mai târziu raionul Râşcani al capitalei. Biserica a fost construită în 1777 de către Constantin Râşcanu, mare spătar şi staroste de negustori din Iaşi. Boierul Râşcanu era ginerele boierului Măzărache, ctitorul bisericii Măzărache, care este considerată cea mai veche construcţie din Chişinău.

Biserica poartă hramul actual din 1834, după cererea lui Iorgu Râşcanu de a schima hramul din Învierea Domnului în cel actual în memoria tatălui său, Constantin Râşcanu şi a mamei acestuia, Elena.

Aspectul exterior al bisericii este obişnuit pentru mediul rural din secolele XVII-XVIII, individualitatea sa constând în modalitatea lărgirii naosului, care privită din exterior lasă doar impresia unei biserici de tip triconc. În interior este evidentă prezenţa unei rotonde acoperite cu o singură calotă sferică, modificări structurale intervenite sub influenţa stilului neoclasic.

Biserica este un exemplu de asimilare a influențelor de origine barocă. Din cauza numeroaselor modificări și lucrări de reconstrucție, dar și din lipsa unor studii arheologice ale bisericii, este greu de stabilit aspectul exterior originar al bisericii. Elementele actuale de plastică decorativă exterioară poartă pecetea secolului XIX-lea, fiind destul de modeste.

Deși, oficial se spune că biserica este din 1777 – conform pisaniei, pe aier (DEX: față de masă brodată pe care e pictat Hristos răstignit și care se expune în biserică la ortodocși în Vinerea Paștelui (El reprezentă peatra care acoperea mormţntul luĭ Hristos) este menționat anul 1765. Ceea ce presupune că biserica ar putea fi mai mai veche.

Biserica deține o importantă bibliotecă de cărți bisericești, scrise în greacă, română și slavonă. Printre acestea merită a fi menţionate Antologinul grecesc (1686), Penticostaionul grecesc (1687), Biblia (1755), Triodul grecesc (1777) tipărit la Veneția; Triodianul românesc (1731), Apostolul românesc (1794), Evanghelia (1794) tipărite la Râmnic, România.

Există, de asemenea, cărți tipărite la Chișinău: Liturghia (1815), Molebnic (1817), Psaltirea (1857), Antologhionul (1861), Octoh, Triod (1862), Trebnic (Molitvenic, 1908).

În altarul bisericii se află și un acoperământ de cer, cu dimensiunile de 88/7,8 cm. Pânza este cusută cu fir de mătase în mai multe culori și cu fire de aur și argint. Pe această pânză există o inscripție în greacă, care se traduce prin „Slăvit fie Dumnezeu, slujitorii tăi Constantin, Ecaterina și Evpraxia călugărița, 1765”.

Credincioşii susţin că rugăciunile citite de preot din aceste cărţi sunt făcătoare de minuni.

Biserica se afla pe teritoriul satului Visterniceni, care se extindea treptat. Un plan al Chişinăului din 1789, întocmit de militarii ruși, dezvăluie un obiect de interes în perimetrul bisericii – contururile unei fortificații. Cimitirul istoric s-a extins la început pe partea de sud-est a acestei foste cetăți.

La începutul secolului al XIX-lea, cetatea bastionară și-a pierdut poziția strategică. Totuși, ea a avut o influență semnificativă la stabilirea limitelor cimitirului. La început, a fost valorificată partea de sud-est a cetății. Iar la începutul secolului al XX-lea i-a fost atașat întregul perimetru interior al acesteia.

În 1837, în jurul bisericii a fost construit un zid de piatră, care a permis delimitarea lăcașului de cult de cimitir. Accesul în curtea bisericii a fost marcat de o poartă de zid.

În anul 1925, localitatea Visterniceni a fost inclusă oficial în componența Chișinăului. Biserica și cimitirul încep să apară în planurile capitalei Basarabiei. Conform planului cadastral al cimitirului bisericii, elaborat în 1939, acesta avea o suprafață de 3 hectare 6400 metri pătrați.

Înmormântările în cimitirul de lângă biserica Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena au avut loc până la mijlocul secolului al XX-lea.

Inițial, acesta a fost cimitirul din suburbia Râșcani a Chișinăului, în secolul al XX-lea a devenit Cimitirul Orașului. După cel de-al doilea Război Mondial, aici erau înmormântați și prizonierii de război.

În timpul guvernării sovietice, în anii 60 ai secolului al XX-lea, biserica a fost închisă și înmormântările interzise. O parte a cimitirului, în care nu au avut loc înmormântări, partea cea mai de vest și care corespundea accesului la fostele bastioane și la cetatea bastionară, a fost nivelată și îngrădită. Utilizându-se în calitate de parcare și spațiu de depozitare.

Orașul a fost supus unui amplu proces de sistematizare, care a distrus centrul părții medievale a orașului. Procesul de distrugere a cimitirului a început în anul 1950, iar pe locul mormintelor demolate au început să fie construite case private.

În anii 1970, s-a luat decizia de a construi un pod rutier de traversare a Bâcului. Astfel construcția străzii Albișoara a determinat distrugerea masivă a cimitirului istoric și au deviat cursul râului Bâc. În acest context, a fost demolat zidul de incintă din secolul al XIX-lea și poarta de intrare a bisericii.

Locuitorilor Chișinăului, ale căror rude erau înmormântate aici, li s-a cerut să îngroape rămășițele în noul cimitir al orașului, actualul Sfântul Lazăr, într-un timp foarte scurt. Toate celelalte morminte au fost nivelate sau săpate în timpul construcției drumului.

În imediata apropiere a Bisericii Constantin şi Elena, pe locul unde a fost cimitirul, se află Circul Naţional. Clădirea actuală a circului a fost inaugurată în anii 1980 şi deschisă publicului în 1982. Această clădire a trecut printr-o lungă perioadă de inactivitate după 2004. A reluat treptat spectacolele pe arena mică, păstrându-și statutul de reper arhitectural și cultural al orașului.

Legendele urbane relatează despre mai multe lucruri neexplicate care se petrec la Circul de la Chișinău. Mai exact în subsolurile acestuia. Mai mulți susțin că în subsolurile edificiului se aude foarte des un plâns de copil.

Legendele mai spun că şi în trecerea subternă din faţa circului, pe timp de noapte pot fi auzite zgomote ciudate.

Superstiţioşii explică moartea unui artist sau orice altă nenorocire din împrejurimi prin amplasarea Circului pe locul fostului cimitir.

Rămășițele cimitirului mai pot fi văzute și astăzi. Sar sunt foarte puține și într-o stare deplorabilă. Lângă biserică încă se găsesc pietre funerare, pe care se pot descifra numele unor mari familii de nobili și demnitari moldoveni: Rășcanu, Donici, Krupenscki, Russo, Catargi, Ralli.

În 1993 Parlamentul Republicii Moldova i-a acordat bisericii și cimitirului ei istoric statutul de monument protejat de stat. Dar nu s-a întreprins nicio măsură de conservare a acestui spațiu, de valoarificare a cetății bastionare.

În 2015, terenul ocupat de parcare a fost repartizat pentru construcția unui complex locativ cu multe etaje. Care a și fost dat în exploatare în 2019.