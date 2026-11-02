Alegerile parlamentare de la jumătatea mandatului, programate marți, 3 noiembrie 2026, în Statele Unite, ar putea schimba raportul de forțe dintre Casa Albă și Congres. Adrian Severin a analizat mizele scrutinului în podcastul „Contrapunct”, difuzat pe canalul Hai România și moderat de Dan Andronic. Potrivit invitatului, o eventuală pierdere a majorității republicane în Senat ar crea dificultăți importante pentru Donald Trump.

Discuția a pornit de la posibilitatea ca republicanii să piardă controlul uneia sau al ambelor camere ale Congresului. Dan Andronic a amintit că pierderea majorității la alegerile de la jumătatea mandatului este un scenariu întâlnit frecvent în politica americană.

Adrian Severin a făcut distincția între atribuțiile Camerei Reprezentanților și cele ale Senatului. În opinia sa, pierderea majorității în Camera Reprezentanților nu ar reprezenta neapărat o problemă fără precedent pentru președintele american, însă situația ar deveni mult mai complicată dacă republicanii ar pierde și Senatul.

„Dacă va pierde și Senatul, atunci, într-adevăr, domnul Trump va avea o imensă problemă. Nu spun că automat va fi demis, dar posibilitatea de demitere nu este exclusă”, a declarat Adrian Severin.

Invitatul a explicat că pierderea controlului asupra Camerei Reprezentanților ar putea limita capacitatea președintelui de a-și promova proiectele, inclusiv prin deciziile privind bugetul. În schimb, Senatul are un rol important în deciziile politice și strategice.

Severin a amintit și de greșelile pe care, în opinia sa, administrația Trump le-a făcut în politica externă, inclusiv implicarea în conflictul cu Iranul.

Dan Andronic a adus în discuție importanța economiei în alegerile americane și a amintit celebrul slogan electoral „It's the economy, stupid”.

Adrian Severin a fost de acord că situația materială a populației cântărește decisiv în opțiunile electorale. El a explicat că politica externă devine o problemă pentru alegători atunci când efectele acesteia se văd în viața de zi cu zi.

„Dacă politica externă se definește în rezervorul de benzină sau de motorină al mașinii sau al tractorului sau al camionului, atunci lucrurile se schimbă”, a spus Adrian Severin.

Potrivit acestuia, dacă alegătorii vor face legătura între conflictul cu Iranul și creșterea prețurilor la carburanți, Donald Trump ar putea fi sancționat electoral.

În discuție a fost abordată și posibilitatea ca Donald Trump să își schimbe strategia după scrutinul de la jumătatea mandatului. Severin a spus că susține anumite direcții ale administrației americane, în special confruntarea cu ceea ce el numește globalism, dar a criticat alte decizii ale președintelui.

„Personal, eu aș critica o suită întreagă de decizii luate de administrația Trump, simpatizez cu administrația Trump în ceea ce privește lupta pe care o duce cu globalismul acesta pe care eu îl numesc neobolșevic”, a afirmat Adrian Severin.

Dan Andronic a avut o perspectivă diferită asupra comportamentului electoral al președintelui american. Moderatorul a spus că Trump pare mai preocupat de felul în care va rămâne în istorie decât de obținerea unor voturi suplimentare.