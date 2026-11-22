Arbitrul român Istvan Kovacs a fost delegat de UEFA să conducă unul dintre cele mai atractive meciuri ale etapei a cincea din faza principală a Ligii Campionilor. Centralul din Carei va oficia partida dintre Manchester City și Napoli, programată marți, 24 noiembrie, de la ora 22:00, pe stadionul Etihad din Manchester.

Kovacs va fi însoțit de o brigadă formată în mare parte din oficiali români. La cele două linii se vor afla Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, în timp ce Marcel Bîrsan a fost desemnat al patrulea oficial. Și camera VAR va avea reprezentare românească: Cătălin Popa și Sebastian Colțescu vor fi responsabili de asistența video pentru arbitraj.

Astfel, UEFA a încredințat unui grup de oficiali români conducerea unei întâlniri importante din etapa a cincea a competiției. Manchester City și Napoli se vor întâlni pe terenul formației engleze, iar partida este programată în cursul serii de marți, cu începere de la ora 22:00.

Un alt arbitru român va conduce o partidă între reprezentantele celor două cluburi și în competiția destinată echipelor de tineret. UEFA l-a delegat pe Szabolcs Kovacs, fratele lui Istvan Kovacs, la întâlnirea dintre formațiile Manchester City și Napoli din UEFA Youth League.

Szabolcs Kovacs va arbitra la centru, fiind ajutat de asistenții Cosmin Bojan și Ionuț Neacșu. Al patrulea oficial al partidei va fi englezul John Baines.

Prin urmare, două confruntări între reprezentantele cluburilor Manchester City și Napoli, una în Liga Campionilor și cealaltă în UEFA Youth League, vor avea arbitri români la centru.

În cazul meciului din competiția principală, brigada condusă de Istvan Kovacs îi include și pe Mihai Marica, Ferencz Tunyogi, Marcel Bîrsan, Cătălin Popa și Sebastian Colțescu.

La partida din UEFA Youth League, responsabilitatea conducerii jocului îi revine fratelui său, Szabolcs Kovacs, alături de Cosmin Bojan și Ionuț Neacșu.