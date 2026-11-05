Scor istoric în Champions League. Nouă goluri marcate de o singură echipă

Como a învins Lens cu 9-1, miercuri, 4 noiembrie 2026, în Franța, în etapa a patra din UEFA Champions League. Formația italiană, antrenată de Cesc Fabregas și aflată la prima participare în competițiile europene, a egalat recordul pentru cea mai mare diferență de scor din istoria Champions League și a stabilit un nou record pentru o victorie în deplasare.

Formația pregătită de Cesc Fabregas a obținut una dintre cele mai categorice victorii din istoria UEFA Champions League, după ce a înscris nouă goluri pe terenul echipei franceze Lens.

Potrivit site-ului oficial UEFA, rezultatul de 9-1 a egalat recordul pentru cea mai mare diferență de scor înregistrată în competiție.

Precedentele performanțe de acest fel aparțineau formațiilor Liverpool și Real Madrid. Englezii au învins Beșiktaș cu 8-0 în 2007, în timp ce madrilenii au obținut același rezultat împotriva echipei Malmö, în 2015.

Como a devenit însă prima echipă care a câștigat un meci în deplasare la o diferență de opt goluri în Champions League. Totodată, italienii au devenit a doua formație care înscrie nouă goluri într-o singură partidă, după Bayern München.

Anastasios Douvikas a fost principalul marcator al italienilor, cu trei goluri, în minutele 7, 32 și 57. Celelalte reușite ale echipei Como au fost semnate de Nico Paz (40), Lucas Da Cunha (47), Marc-Oliver Kempf (53), Jacopo Liberali (62), Martin Baturina (69) și Matteo Papaccioli (90+1).

Singurul gol al francezilor a fost înscris de Aguilar, în minutul 65. Pentru Como, victoria din Franța a reprezentat al treilea succes în primele patru etape ale competiției.

Italienii au început parcursul european cu o victorie împotriva echipei RB Leipzig, scor 4-1, după care au pierdut în fața formației Feyenoord, cu 2-3.

În etapa a treia, Como a învins Manchester United cu 4-1, înaintea rezultatului de 9-1 înregistrat miercuri.

Clubul italian, fondat în 1907, participă pentru prima dată în istoria sa într-o competiție europeană. Calificarea în UEFA Champions League a venit după ce Como a încheiat sezonul precedent pe locul al patrulea în campionatul Italiei.

Ascensiunea echipei a început în 2019, când clubul a fost cumpărat de familia Hartono, din Indonezia, pentru aproximativ 800.000 de euro.

Frații Hartono, proprietarii gigantului din industria tutunului Djarum, au investit ulterior în dezvoltarea clubului, care a urcat din liga a treia până în Serie A.

Familia indoneziană se numără printre cei mai bogați proprietari de cluburi din fotbalul italian. În acționariatul formației Como se regăsesc, ca investitori minoritari, și trei nume cunoscute din fotbalul internațional: Cesc Fabregas, Thierry Henry și Raphael Varane.

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