Din cuprinsul articolului Inter Milano, la un punct de primul loc în Serie A

Inter Milano, echipă antrenată de Cristian Chivu, a învins-o pe Como cu 2-0, duminică seara, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 11-a a campionatului Italiei. Formația pregătită de tehnicianul român a rezolvat partida încă din prima repriză, prin golurile marcate de Pio Esposito și Marcus Thuram.

Confruntarea a adus față în față doi dintre antrenorii tineri care au atras atenția în Serie A, Cristian Chivu și spaniolul Cesc Fabregas. Inter a început în forță și a deschis scorul în minutul 12, prin Pio Esposito.

Șapte minute mai târziu, Marcus Thuram a majorat avantajul gazdelor, stabilind scorul pauzei. Como a încercat să revină în joc, iar cea mai importantă ocazie a oaspeților a venit în minutul 83, când Nico Paz a trimis mingea în bară.

Inter a păstrat avantajul până la final și s-a impus cu 2-0.

După 11 etape, Lazio ocupă primul loc în clasament, cu 29 de puncte. Inter Milano se află pe poziția secundă, cu 28 de puncte, iar AS Roma completează podiumul, cu 27 de puncte.

AC Milan este pe locul al patrulea, cu 24 de puncte, în timp ce Como ocupă poziția a cincea, cu 23 de puncte.