Mai e foarte puțin până la aniversarea Zilei Naționale și deja românii s-au obișnuit să fie două serbări, fiecare cu specificul său, o adunare populară la Alba Iulia, unde sunt așteptate și savurate declarațiile sforăitoare ale politicienilor și parada militară de la Arcul de Triumf din București.

Micul nostru periplu de o săptămână prin istoria celebrării zilei de 1 Decembrie ne-a arătat cum, funcție de conjunctura politică, regimul de guvernare sau, pur și simplu, după capriciile diverșilor conducători, manifestările s-au mutat de la Alba Iulia la București și retur iar mesajul interpretat de fiecare dintre ei a transformat Marea Unire dintr-un act regal într-unul al vulgului, după cum i-a dictat interesul pentru propria imagine. Dar, așa cum am mai spus, actul din 1918 este atât de complex, important și generos în semniificații încât oricine găsește în el măcar câte un motiv de mândrie sau bucurie.

Dacă pe timpul ultimilor doi regi, Carol al II-lea și Mihai I, care au domnit sub amenințarea Războiului Mondial, mutarea aniversării la București avea o conotație subtilă, prin mutarea accentului de la Catedrala Încoronării familiei de Întregitori, Ferdinand I și Maria, la Arcul de Triumf, simbolul victoriei Armatei Române în Marele Război, acum serbarea de la București are două motivații. Că un dezertor din Primul Război Mondial onora Armata la Arcul de Triumf nu mai are rost să dezbatem, ăsta a fost Carol, cu bune și cu, mai multe, rele.

Revin la motivații. Una oficială și una politică.

Aici e simplu, deși, după mine, dar sigur nu sunt singurul, ziua de 1 Decembrie este cea mai importantă din istoria modernă a României, ea nu a fost Zi Națională până în 1990.

Casa Regală a folosit ca Zi Națională, Ziua Tronului, 10 Mai, dar timp de zece ani, până în 1940, Carol al II-lea a sărbătorit și data de 8 iunie, data întoarcerii sale în țară. După 1947, comuniștii au instituit Ziua Națională pe 23 August.

Evident, după 1989 nu mai aveam de ce serba un eveniment furat de comuniști și s-a ales 1 Decembrie ca Zi Națională. Decretul a fost semnat în vara lui 1990 de Ion Iliescu.

Așa se justifică Parada Militară de la Arcul de Triumf și recepția de la sediul Președinției.

Așa se justifică, dar nu a fost așa pe tot parcursul ultimilor 36 de ani.

Nu voi trece în revistă toate evenimentele, multe nefericite, care au dus la mutarea definitivă a atenției președinților României de la manifestările publice din Alba, dar unele trebuie amintite.

În 1990, Ion Iliescu a mers la Alba Iulia, iar aici, mulțimea cu mentalitatea vremurilor, ”Iliescu apare, soarele răsare!”, l-a huiduit pe Corneliu Coposu.

În anul următor, Iliescu a rămas în București de 1 decembrie, dar motivația a ținut mai mult de manifestările adoptării Constituției, decât de a evita baia de mulțime.

În mandatul 1992 – 1996, el a participat și la Alba și la București, dar manifestările erau mai mult de tip popular, depuneri de coroane, reuniuni religioase sau festivaluri folclorice. Manifestarea de la Alba era, însă, deja monopolizată de ”România Mare”, formațiunea lui Corneliu Vadim Tudor.

Capăt acestui obicei i-au pus huiduielile din 1999, din cauza cărora nu a putut să-și țină discursul.

În 2000, când preda mandatul de președinte, începe practic obiceiul Paradei Militare și a recepției oficiale.

Pe parcursul ultimului său mandat, Ion Iliescu a aniversat Ziua Națională în București, cu o singură excepție, în 2003, când s-au celebrat 85 de ani de la Marea Unire în Alba Iulia .

La fel și Klaus Iohannis, a acordat atenție Paradei Militare din București în detrimentul adunărilor populare. Cu o excepție și în ceea ce îl privește, pe 1 decembrie 2018, la Centenarul Unirii s-a aflat la Alba Iulia.

Practic, după 1999, cu trei excepții motivate de aniversări ale unor cifre ”rotunde”, președinții României nu s-au mai expus la Alba Iulia.

Am încheiat astăzi scurta noastră incursiune prin modalitățile în care a fost sărbătorită Ziua Marii Uniri, din 1918 încoace. E bine să le revedeți când se apropie marea aniversare și când vă vor fi servite unele lucruri le veți desluși mult mai ușor. Așadar:

Vorbe mari despre o Unire Mare. Carol al II-lea se proclama în 1936 Regele României pe veci unite! România Mare a mai ținut 4 ani

Timp de 4 ani, Marea Unire a fost comemorată, nu aniversată

Marea Unire serbată pe fugă de Regele Mihai. Recuperarea Ardealului umbrită de prima bătălie a bolșevicilor împotriva României

Uriașul ghinion al Marii Uniri în timpul lui Gheorghiu-Dej, în decembrie era născut și Stalin! Pe 1 decembrie, Dej sărbătorea ziua Albaniei

Pentru Nicolae Ceaușescu istoria României era parte din propria biografie! Marea Unire de la Alba Iulia devine oficial făurirea statului naţional unitar român