Cristi Chivu a criticat evoluția defensivă a lui Inter Milano după remiza cu Atalanta, scor 4-4, înregistrată duminică, 22 noiembrie, la Bergamo, în etapa a 12-a din Serie A. Formația antrenată de român a avut de trei ori un avantaj de două goluri, însă a fost egalată în prelungiri, în urma unui penalty transformat de Franck Kessié. Chivu a pus rezultatul pe seama greșelilor de concentrare și a modului în care jucătorii au gestionat momentele decisive.

Inter Milano a ratat victoria în deplasarea cu Atalanta, deși a înscris patru goluri și s-a aflat în avantaj pe parcursul unei mari părți a întâlnirii. Francesco Pio Esposito a reușit o triplă, însă echipa lui Cristi Chivu nu a reușit să păstreze diferența de pe tabelă. La finalul meciului, antrenorul român a vorbit despre greșelile care au permis adversarilor să revină de fiecare dată și despre punctele pierdute în lupta pentru primele poziții din campionatul Italiei.

În declarațiile oferite pentru DAZN, preluate de Sky Sport Italia, Cristi Chivu a afirmat că echipa sa ar fi trebuit să gestioneze mai bine avantajele obținute pe parcursul partidei.

„Am avut de trei ori un avantaj de două goluri și este normal să existe regrete. Trebuia să facem anumite lucruri și nu le-am făcut. Puteam gestiona meciul, dar am picat testul maturității în minutele de final”, a declarat Chivu pentru DAZN, potrivit Sky Sport Italia.

Tehnicianul a vorbit și despre modul în care Atalanta a profitat de greșelile adversarilor, considerând că Inter a permis revenirea gazdelor prin lipsa de concentrare.

„Atalanta a simțit că există puțină lejeritate și superficialitate din partea noastră și a profitat. Am plătit pentru asta. Sunt două puncte făcute cadou. Învățăm lecția și mergem înainte”, a spus Chivu.

Remiza a fost stabilită în prelungiri, după ce Franck Kessié a transformat o lovitură de pedeapsă acordată pentru un henț comis de Alessandro Bastoni. Inter a încheiat astfel partida cu un singur punct, deși a condus în repetate rânduri la două goluri diferență.

Deși Inter a reușit să înscrie de patru ori, Cristi Chivu s-a arătat nemulțumit de evoluția echipei în apărare. Antrenorul a vorbit despre spațiile oferite adversarilor, centrările pe care jucătorii săi nu au reușit să le oprească și reacțiile din apropierea propriei porți.

„Trebuie să lucrăm la atitudine. Astăzi nu am fost suficient de convingători din acest punct de vedere”, a explicat el.

Cristi Chivu a afirmat că numărul golurilor primite reprezintă o problemă pentru o echipă care urmărește să se lupte pentru primele locuri în Serie A.

„Primim prea multe goluri pentru ambițiile noastre. Trebuie să învățăm să dăm totul până la final”, a avertizat antrenorul.

Inter a primit ultimul gol în minutul 90+2, când Kessié a transformat penalty-ul care a stabilit rezultatul final, 4-4.

Unul dintre jucătorii remarcați în partida de la Bergamo a fost Francesco Pio Esposito. Atacantul italian a marcat de trei ori, în minutele 16, 32 și 53, contribuind decisiv la avantajele obținute de Inter. Cristi Chivu a apreciat prestația fotbalistului, dar a afirmat că acesta trebuie să continue să progreseze.

„Îi cunoșteam potențialul. Are încă foarte mult loc de progres și trebuie să continue pe acest drum”, a declarat Chivu.

Antrenorul român i-a transmis atacantului că trebuie să își păstreze echilibrul și să continue să muncească, indiferent de performanțele individuale. Cele trei goluri marcate de Esposito nu au fost suficiente pentru ca Inter să obțină victoria. Atalanta a revenit de fiecare dată, iar partida s-a încheiat la egalitate.

Inter Milano a întâmpinat probleme și în prima repriză, când Hakan Çalhanoğlu a fost nevoit să părăsească terenul din cauza unei probleme musculare. Mijlocașul turc a solicitat înlocuirea, iar antrenorul român a afirmat că situația sa medicală urmează să fie verificată.

„A cerut schimbarea, a simțit ceva. Vom evalua situația în următoarele ore”, a precizat antrenorul.

După remiza de la Bergamo, Inter Milano ocupă locul al treilea în clasamentul din Serie A, cu 29 de puncte. Formația pregătită de Cristi Chivu se află la trei puncte în urma liderului Lazio și la un punct de AS Roma.