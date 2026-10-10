Bucurie pentru Chivu. Inter, pe primul loc după 3-0 cu Parma

Inter Milano, formația pregătită de antrenorul român Cristian Chivu, a obținut o victorie categorică în fața echipei Parma, scor 3-0, în partida disputată sâmbătă seara, pe stadionul Giuseppe Meazza, în etapa a șasea din campionatul Italiei, Serie A.

Confruntarea a avut o semnificație specială pentru Cristian Chivu, care a întâlnit echipa pe care a antrenat-o înainte de a prelua conducerea tehnică a lui Inter.

Formația milaneză a controlat jocul și a tranșat soarta celor trei puncte încă din prima jumătate de oră, când a reușit să înscrie de trei ori.

Scorul a fost deschis în minutul 13, prin Petar Sucic, care a adus-o pe Inter în avantaj.

Gazdele au continuat să pună presiune asupra adversarilor, iar cinci minute mai târziu au obținut un penalty.

Lovitura de pedeapsă a fost acordată după intervenția sistemului VAR, în urma unui fault comis asupra lui Pio Esposito.

Hakan Calhanoglu și-a asumat executarea penalty-ului și a transformat fără să rateze, ducând scorul la 2-0 în minutul 18.

Inter a profitat de începutul dificil al Parmei și a continuat să atace, reușind să mai înscrie o dată înainte de pauză.

În minutul 31, Marcus Thuram a marcat golul al treilea al milanezilor, stabilind scorul la 3-0.

După acest moment, echipa antrenată de Cristian Chivu nu a mai forțat în aceeași măsură, gestionând avantajul obținut și păstrând controlul asupra partidei până la final.

Victoria îi aduce lui Inter Milano trei puncte importante în lupta pentru primele poziții din Serie A.

Formația milaneză a ajuns la un total de 16 puncte și ocupă primul loc în clasament, cel puțin până la disputarea meciului dintre AS Roma și Como.

De cealaltă parte, Parma rămâne cu patru puncte după primele șase etape și se află pe poziția a 17-a, aproape de zona inferioară a clasamentului.

Pentru echipa lui Chivu, succesul confirmă un început de sezon solid.