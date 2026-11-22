Moartea fostului mare fotbalist Dudu Georgescu, găsit fără viață în Canada, este anchetată de poliția din Toronto în condiții care ridică semne de întrebare, potrivit România TV.

Potrivit unor persoane apropiate familiei, anchetatorii iau în calcul posibilitatea unei crime, iar fostul atacant al lui Dinamo ar fi fost găsit înjunghiat în apartamentul în care locuia împreună cu soția sa. Locuința a fost pusă sub sechestru și este păzită de un ofițer de poliție.

Informațiile au fost făcute publice de Cătălin Șandor, un apropiat al familiei Georgescu, care a explicat că a aflat detalii de la persoane care locuiesc în clădirea respectivă. Potrivit acestuia, poliția canadiană ar fi arestat o femeie în vârstă de 61 de ani, considerată principala suspectă. Femeia ar fi fost o cunoștință a familiei, însă împrejurările în care s-a produs decesul nu sunt deocamdată clarificate.

Șandor a precizat că apartamentul în care locuia fostul fotbalist rămâne în continuare sub sechestru, până când anchetatorii vor stabili ce s-a întâmplat.

„Ce știm acum este că apartamentul rămâne în continuare sub sechestru, cu ofițerul de poliție la ușă, până când se află detaliile concrete. Sunt câteva zvonuri. Deocamdată se investighează. Este un necaz destul de neclar. Încercăm să descoperim ce s-a întâmplat”, a declarat acesta pentru ProSport.

Potrivit relatărilor apropiaților, Dudu Georgescu ar fi fost găsit înjunghiat. Aceeași informație a fost transmisă și de Gheorghe Turda, care a aflat detalii de la persoane ce țineau legătura mai des cu familia fostului fotbalist.

„Așa am înțeles… că ar fi fost găsit înjunghiat. Din ce știu, s-ar fi întâmplat zilele trecute. Tatăl meu este mai apropiat, să știți, de Dudu, pentru că el e din aceeași generație și se cunoșteau din România. Soția ar fi făcut o declarație că s-a dus să ducă gunoiul și că s-a întâmplat asta… nenorocirea asta cât timp a coborât să ducă gunoiul”, a relatat Cătălin Șandor.

Fostul fotbalist locuia în Canada de aproximativ 26 de ani, după ce a decis să se mute acolo împreună cu soția sa. Cei doi stăteau într-un apartament dintr-o clădire administrată în trecut de persoane apropiate familiei. Șandor a povestit că locuința fusese aleasă încă de la sosirea acestora în Canada și că fostul atacant plătea chirie. Deși între timp s-a schimbat conducerea imobilului, chiria ar fi rămas la nivelul stabilit inițial, mult sub prețurile actuale, potrivit acestuia.

Apropiații au vorbit și despre problemele de sănătate cu care s-ar fi confruntat Dudu Georgescu în ultimii ani. Cătălin Șandor a afirmat că fostul sportiv avea dificultăți fizice și că soția sa, Mariana, apela uneori la cunoscuți pentru a-l ajuta să se ridice după ce cădea în locuință.

„Cunosc niște persoane care au încercat să-l ajute și de multe ori se duceau acasă să-l ajute să se ridice, era căzut, avea vânătăi, lovituri, avea semne corporale care erau cauzate de la căzăturile lui sau de la alte lucruri. Îi suna doamna Mariana să-i cheme s-o ajute să îl ridice”, a povestit acesta.

În privința circumstanțelor exacte ale morții, informațiile prezentate de apropiați nu reprezintă deocamdată concluzii oficiale ale anchetatorilor. Poliția canadiană continuă cercetările, iar cauza decesului și eventualele responsabilități urmează să fie stabilite în cadrul investigației.