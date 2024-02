Gheorghe Turda, artistul cu pensie fabuloasă. Ce venit are cântărețul de muzică populară

La 75 de ani, Gheorghe Turda nu numai că încântă publicul cu vocea sa, ci și cu pensia sa.

Gheorghe Turda nu ia pensie specială

Artistul a obținut o majorare a pensiei, apelând la legea 6/2006, care prevede drepturi suplimentare pentru pensionarii membri ai unor uniuni de creatori.

Gheorghe Turda are o pensie de 1.900 de euro pe lună, adică aproximativ 9000 de lei. El spune că nu este o pensie specială, ci una militară, pe care a meritat-o după 55 de ani de carieră artistică. El a lucrat la două ansambluri mari, Rapsodia Română și Ciocârlia, și a fost șeful Direcției de Cultură a Ministerului de Interne. El a ieșit la pensie cu grad de general, la fel ca alți artiști și sportivi.

Gheorghe Turda îi critică pe cei care îl judecă fără să cunoască adevărul și îi sfătuiește să se documenteze. El se declară mândru de pensia sa și mulțumește lui Dumnezeu că este bine, potrivit playtech.ro, citat de ȘtiriDeCluj.

Critici vehemente la adresa refugiaților ucraineni

Gheorghe Turda, general al Ministerului Afacerilor Interne și cântăreț de muzică populară, în vârstă de 75 ani, este nemulțumit de vecinii ucraineni. Originar din Maramureș, el a spus că are o experiență directă cu ucrainenii care fug de război, atât ca fost angajat al MAI, cât și ca actual general de brigadă în Poliție.

Gheorghe Turda a fost întrebat ce crede despre granița României cu Ucraina, având în vedere gradul său de general (care îi aduce o pensie militară de 1900 de euro). Generalul nu a ezitat să își exprime opinia și a spus că nu îi place cum ucrainenii s-au răspândit prin România, mai ales prin Maramureș, unde s-a născut. Ucrainenii nu i se par săraci, crede el, pentru că îi vede cu mașini scumpe.

Gheorghe Turda: Sunt puternic

Gheorghe Turda este foarte sănătos la vârsta lui, de 75 de ani. S-a zvonit că ar fi fost internat cu probleme grave de sănătate. Dar a fost vorba despre o răceală ceva mai puternică.

„Sunt bine, nu am nimic, nu știu de unde atâtea zvonuri, sunt puternic, am o sănătate bună, am concerte în țară, dar și în străinătate, în Germania și în Italia, pentru diaspora.

Eu îmi fac mereu analizele, mai iau niște vitamine. În rest, nu am nevoie de nimic, mănânc sănătos, mă odihnesc bine, dorm nopțile, nu mai merg la petreceri, ca în tinerețe, ore întregi. Îmi fac recitalul și plec”, a spus Gheorghe Turda.