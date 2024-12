Sport Blestemul lui Manchester City continuă. Ultima "ispravă" a echipei lui Guardiola







Echipa engleză Aston Villa a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 2-1, campioana Angliei, Manchester City, în etapa a 17-a din Premier League.

A ajuns pe locul 6

Echipa campioană a Angliei, Manchester City, nu reuşeşte să depăşească forma slabă pe care o manifestă de mai bine de o lună de zile, în toate competiţiile. Elevii lui Guardiola au mai bifat un eşec în Premier League, al şaselea, şi a fost depăşită în clasament de chiar adversara din meciul pierdut în deplasare, la Birmingham, Aston Villa.

Pe Villa Park, Jhon Duran a deschis scorul în minutul 16, iar al doilea gol al gazdelor a fost marcat în minutul 65, de Morgan Rogers, omul care oferise şi pasa decisivă de la primul gol. Manchester City a redus din diferenţă prin Foden, în minutul 90+3, dar „cetăţenii” nu au mai avut forţa de a egala şi Aston Villa s-a impus cu 2-1.

În ierarhia din Premier League, Aston Villa ocupă locul 5, cu 28 de puncte, în timp ce Manchester City are 27 de puncte şi este pe locul 6.

"Primim goluri pe care nu le-am primit în trecut"

La finalul partidei, Pep Guardiola a reacționat după încă a înfrângere a lui Manchester City și a spus ce îi lipsește echipei sale în acest sezon.

”Am făcut o primă repriză foarte bună, iar în a doua repriză am căzut, nu am fost buni. Îi felicit pe cei de la Aston Villa pentru victorie. Victoriile pot veni sau nu pot veni. Depinde de noi.

Soluția este să refacem jucătorii accidentați. Avem doar un fundaș central în formă, asta este dificil. Există mai multe motive pentru care nu înregistrăm victorii.

Primim goluri pe care nu le-am primit în trecut. Nu înscriem golurile pe care în trecut le marcam. În fotbal nu este doar un motiv. Există o mulțime de factori.

Aston Villa este o echipă care se descurcă bine în Liga Campionilor, și în Premier League. Este o deplasare grea. În sezonul trecut am câștigat Premier League, dar când am venit aici am pierdut.

Trebuie să gândim pozitiv și eu am mare încredere în jucători. Unii dintre ei au o dorință incredibilă. Trebuie să găsim o cale, pas cu pas, mai devreme sau mai târziu.”, a spus Pep Guardiola