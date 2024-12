Sport Blestemul lui Manchester City. Explicația din spatele lanțului de eșecuri







Managerul Pep Guardiola a afirmat că nu este destul de bun, după ce Manchester City a înregistrat un nou eşec, scor 1-2, cu Manchester United, în Premier League.

„Nu sunt suficient de bun. Eu sunt şeful, managerul, eu trebuie să găsesc soluţii şi până acum nu am făcut asta”, a recunoscut antrenorul lui Manchester City, Pep Guardiola, duminică, după înfrângerea cu 2-1 în faţa lui Manchester United.

"Jocul nu a fost excepţional"

Campioana en-titre a Angliei a suferit duminică a opta înfrângere în unsprezece meciuri în toate competiţiile, o serie fără precedent pentru antrenorul cu mai multe titluri.

„Este un club mare. Când pierzi opt meciuri din unsprezece, ceva nu este în regulă. Ce pot să spun? Calendarul este greu, jucătorii accidentaţi? Nu”, a spus Guardiola. „Vrem să jucăm mai bine, să ne creăm ocazii, dar în acest moment nu este posibil”, a spus el. „Rezultatele nu sunt bune, jocul nu a fost excepţional”, a adăugat el.

Derbiul a fost lipsit de ocazii de gol pentru ambele părţi. Dar Manchester United a întors totul în ultimele momente, graţie unui penalti transformat de Bruno Fernandes (88, 1-1) şi a unui gol marcat de Amad Diallo (90, 2-1).

United a întors rezultatul în ultimele minute

„În minutul 87 al derbiului, câştigam cu 1-0 şi cornerul nostru s-a soldat cu un penalti pentru ei. Dacă iei decizii stupide cu trei sau patru minute înainte de final, meriţi să plăteşti pentru asta”, a declarat Bernardo Silva pentru Sky Sports.

„Trebuie să ne uităm în oglindă. Nu poţi spune 'oh, e ghinion', nu. Sunt deciziile pe care le iei. Astăzi, la final, am jucat ca la under 15 ani”, a spus mijlocaşul portughez.

Intervievat de BBC, atacantul lui Manchester City, Phil Foden, le-a cerut coechipierilor săi să „rămână uniţi” pentru a depăşi această criză de rezultate.

Manchester City, campioană a Angliei de şase ori în ultimele şapte sezoane, se poate confrunta cu o fragilitate mentală, a recunoscut el. „La început, când pierdem câteva meciuri, nu, dar când se întâmplă des, ai impresia că este o problemă mentală. Trebuie să ieşim din această situaţie, să câştigăm şi să ne revenim”, a spus internaţionalul englez.