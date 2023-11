Gheorghe Turda se îmbogățește de Crăciun şi Revelion. Cât va încasa la un singur recital

Gheorghe Turda, la cei 75 de ani ai săi, este foarte activ. Este solicitat inclusiv la petrecerile românilor din diaspora. La începutul lunii decembrie va cânta în Germania. De Crăciun va cânta pentru români în Italia. Şi nu e totul, de Revelion 2024, are recitaluri pe Valea Prahovei

Gheorghe Turda: Sunt puternic

Gheorghe Turda este foarte sănătos la vârsta lui, de 75 de ani. S-a zvonit că ar fi fost internat cu probleme grave de sănătate. Dar a fost vorba despre o răceală ceva mai puternică.

„Sunt bine, nu am nimic, nu știu de unde atâtea zvonuri, sunt puternic, am o sănătate bună, am concerte în țară, dar și în străinătate, în Germania și în Italia, pentru diaspora.

Eu îmi fac mereu analizele, mai iau niște vitamine. În rest, nu am nevoie de nimic, mănânc sănătos, mă odihnesc bine, dorm nopțile, nu mai merg la petreceri, ca în tinerețe, ore întregi. Îmi fac recitalul și plec”, a spus Gheorghe Turda.

Georghe Turda. Sursa foto: Facebook

Artistul va cânta pe 1 Decembrie în Germania

Gheorghe Turda va pleca în turneu în Germania, unde esCântărețult de românii din diaspora. Cântăreţul de muzică populară va sta acolo până pe data de 6 decembrie.

„Voi pleca în turneul de 1 Decembrie, în Germania, voi avea trei concerte, la Nuremberg, la Stuttgart și la Munchen, voi sta acolo până pe 6 decembrie. În premieră, va fi și un spectacol, mai aparte, un spectacol folcloric, despre tradiții, vom juca o logodnă oltenească, eu sunt pe post de nașul tinerilor care se pregătesc de nuntă”, a mai spus Gheorghe Turda.

Sursa foto: Facebook

Crăciunul îl prinde Italia: Va fi ceva deosebit

Gheorghe Turda va avea parte de un Crăciun special. El va susține un concert de colinde la Roma, în Italia. Aici se află o comunitate mare de români.

„De Crăciun, sper să avem un recital de colinde, lucrăm la el. Va fi ceva deosebit, românii ne așteaptă cu bucurie, de fiecare dată, le e drag să asculte fantasticele colinde.

Românii stabiliți în alte părți ale lumii oftează, mai ales de Sărbători, de dorul cumplit de locurile natale. Iar piesele noastre le mai alină dorul de casă, de prieteni”. A explicat îndrăgitul cântăreț.

Unde va cânta solistul Gheorghe Turda de Revelion

Gheorghe Turda va cânta de Revelion 2024 pe Valea Prahovei. Mai exact în Sinaia, Predeal și în Poiana Brașov.

„De Revelion, voi cânta în localuri de pe Valea Prahovei, în Sinaia, în Predeal și în Poiana Brașov, am 4 recitaluri, până în prezent. S-ar putea să ajung la șase, vedem, în alți ani aveam și câte 11.

De Revelion, se plătește dublu, ceea ce mulți artiști nu știu să ceară, trebuie să fie dublu plătit, pentru că este concurență mare și sunt multe solicitări”, a spus cântărețul.

Sursa foto: Facebook.

De Revelion 2024 percepe tarife mari

Gheorghe Turda a refuzat să dezvăluie onorariul său, ca artist, de Sărbători. Dar un impresar familiarizat cu tarifele cântăreților de muzică populară a spus: „Cel mai puțin se câștigă cam 1.500 de euro, dar Gheorghe Turda are 1.800 de euro, pentru un recital la o petrecere, de Sărbători”

Aşadar, Gheorghe Turda va câștiga, în ultima noapte dintre ani, în jur de 7.200 de euro. Gheorghe Turda a recunoscut, într-un interviu tv, că are o pensie lunară de 9.000 de lei, după cei 55 de ani de activitate la ansamblurile Rapsodia Română și Ciocârlia. A fost șeful ansamblului Ciocârlia și șeful Direcției de Cultură a Ministerului de Interne, având grad de general de brigadă în rezervă:

„Eu am cotizat la stat, nu ca alți artiști care nu și-au plătit impozitele și care acum nu au bani, la bătrânețe. Eu însă tot mai cânt. Un artist nu poate ieși la pensie, nu poate renunța la scenă, la aplauze”, a explicat artistul.