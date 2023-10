Gheorghe Turda, reacție neașteptată în scandalul momentului. Artistul o critică pe Irina Rimes

Noul sezon al emisiunii „Vocea României” a debutat cu un scandal uriaș. Conflictul are la bază o serie de replici acide pe care Irina Rimes și Theo Rose și le-au aruncat. De altfel, tensiunile au continuat și între fanii din mediul online ai celor două artiste. Mai multe vedete și-au spus opinia vizavi de această situație tensionată. Printre persoanele publice care au avut o reacție neașteptată în acest sens, se numără și artistul Gheorghe Turda.

În cadrul emisiunii, jurații luptă pentru a-și forma echipe cu cele mai bune voci din cadrul concursului. În drumul spre scopul final al competiției, artiștii ajung chiar și la astfel de conflicte. Cel mai recent a avut loc între artistele Theo Rose și Irina Rimes.

Cele două vedete s-au „duelat”pentru a colabora cu una dintre concurentele intrate în competiție. Tânăra care a stârnit astfel de reacții ale juriului se numește Andreea Maria.

Concurenta este originară din Oradea și are o voce aparte cu ajutorul căreia a reușit să le impresioneze pe cele două artiste. Prima aia care a comentat legat de prestația concurentei din Oradea a fost Theo Rose.

„Vocea unui om ajunge să fie cumva rezultatul a tot ceea ce a studiat de-a lungul timpului și regăsesc în vocea ta multe genuri muzicale. Îmi place că, în sfârșit, găsesc alți oameni ca mine și mi se pare că în sfârșit lumea mea devine acceptată, normală, știi ce vreau să zic? Eu mă bucur că văd alți oameni care de acum încolo o să facă asta, ce am făcut și eu, să împrăștie din lumea asta cu sclipici ”, a spus Theo Rose.

Reacția Irinei Rimes a fost una acidă. Cântăreața este acuzată acum că și-ar fi jignit colega de breaslă.

Replica artistei din Republica Moldova nu a întârziat să apară.

„ Adică ce? Vrei s-o duci în lăutărie? N-am înțeles… ” , a spus Irina Rimes.

Ulterior acestui scandal, numeroase vedete și au spus opinia. Interpretul de muzică populară Gheorghe Turda a avut o reacție neașteptată în acest sens. Artistul a ținut să precizeze că Teo Rose are o voce mult mai bună decât Irina Rimes. Mai mult, acesta condamnă gestul Irinei și susține că nici un artist nu ar trebui judecat după genul de muzică pe care îl abordează.

„Theo Rose, are o voce foarte bună, e foarte bine pregatită, a muncit mult ca să ajungă cineva, un nume. Și ce dacă ea cântă la petreceri? Si eu cânt la nunți de peste 50 de ani, dar am fost și pe scenă, am jucat în ”Nunta lui Figaro”, la Operă, sunt absolvent de canto, la Conservator.S-a luat de ea Irina Rimes, pe care au băgat-o, prin jurii, ca să se afirme?„, a precizat interpretul de muzică populară.