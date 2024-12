Sport Superliga. Dinamo - Poli Iași, 2-0. „Câinii” au redevenit lideri în campionatul intern







Superliga. Dinamo s-a impus, vineri seară, pe teren propriu, scor 2-0, în partida cu Poli Iași, ce a contat pentru runda a 20-a a campionatului intern. O victorie consfințită în a doua parte a reprizei secunde, datorită golurilor înscrise de Dennis Politic în minutul 73 și de Patrick Olsen, în al 4-lea minut al prelungirilor.

Superliga. Dinamo a câștigat cu Poli Iași și a urcat pe prima poziție a clasamentului

Succesul îi aduce pe „câini”, din nou, pe prima poziție a ierarhiei, cu 35 de puncte. Asta cel puțin deocamdată, pentru că Universitatea Cluj (locul 2 cu 33 de puncte) și FCSB, locul al 3-lea, tot 33 de puncte, au câte un meci mai puțin disputat.

Dinamo Bucureşti - FC Politehnica Iaşi 2-0 (0-0), Stadion Arcul de Triumf - Bucureşti Au marcat: Dennis Politic (73), Patrick Olsen (90+4).

Arbitru: Horaţiu Mircea Feşnic (Cluj-Napoca); arbitri asistenţi: Valentin Avram (Bucureşti), Alexandru Cerei (Cluj-Napoca); al patrulea oficial: Cătălin Buşi (Râmnicu Vâlcea) Arbitru video: Sorin Costreie (Voluntari); arbitru asistent video: Andrei Antonie (Bucureşti) Observatori: Dan Victor Berbecaru (Râmnicu Vâlcea) - CCA, Iuliuss Nemţeanu (Ghermăneşti/Ilfov) - LPF.

Dinamovistul Raul Opruț se gândește la națională

„Mai avem două meciuri anul ăsta, unul în Cupă și un derby cu Rapid. Sperăm să încheiem cu 2 victorii, să avem sărbători fericite și entuziasmul de acum la reunire.

Îmi pare rău că nu am reușit să înscriu, am căutat golul foarte mult. Cele 3 puncte sunt importante, faptul că mi s-a anulat golul a fost mai dulce pentru că am câștigat. Sunt ok atunci, sunt împăcat”, a afirmat, la final, Raul Opruț, fotbalistul gazdelor, conform Digi Sport.

„Vreau să încerc să îmi ajut echipa cu gol, pasă de gol, cu evoluțiile mele din teren. Secretul este munca, nu știu dacă oamenii mai sunt surprinși de jocul pe care îl facem. Avem calitate, avem personalitate. Ăsta e secretul, în sport nu e altul.

Când Dinamo este pe primul loc orice jucător se gândește la națională. E Politic într-o formă bună, e Cîrjan.. Nu știu dacă stăm rău, nu vreau să comentez. Îmi doresc să ajung la echipa națională, știu ce înseamnă”, a mai spus dinamovistul.