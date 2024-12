Sport Dinamo a câștigat la Buzău, în inferioritate numerică, și a devenit lideră în campionatul intern







Dinamo a câștigat, sâmbătă, la Buzău, pe terenul Gloriei, scor 1-0, confruntarea disputată în etapa a 19-a a campionatului intern. Unicul gol al confruntării a fost reușit kosovarul Astrit Selmani, în minutul 52, după ce portarul David Lazar a respins şutul lui Dennis Politic.

Echipa oaspete a jucat mai bine de o oră în inferioritate numerică, în urma eliminării fundaşului francez Maxime Sivis (min. 26), pentru un fault foarte dur la jucătorul buzoienilor, David Tavares. Dinamoviştii au încasat şi al doilea cartonaş roşu, Cristian Costin (62), dar arbitrul Sebastian Colţescu a revenit asupra deciziei la semnalizarea arbitrajului video, fundaşul primind ulterior doar cartonaş galben.

Dinamo e neînvinsă de şase etape, în care are patru victorii şi două egaluri. Echipa din Cârâng are o victorie şi cinci înfrângeri în ultimele şase etape. Succesul de la Buzău îi duce pe „câini” pe prima poziție a clasamentului, cu un total de 31 de puncte. Echipa din Ștefan cel Mare e urmată de CFR Cluj (31), de Universitatea Cluj și FCSB (ambele cu 30). Fiecare dintre aceste echipe au un meci în minus disputat. Gloria este ultima, cu 16 puncte.

Gloria Buzău - Dinamo Bucureşti 0-1 (0-0), Stadion Gloria - Buzău

A marcat: Astrit Selmani (52). Cartonaş roşu: Maxime Sivis (Dinamo, 26). Arbitru: Sebastian Colţescu (Bucureşti); arbitri asistenţi: Florian Alexandru Vişan (Galaţi), Daniel Vlase (Galaţi); al patrulea oficial: Iulian Dima (Bucureşti) Arbitru video: Claudiu Marcu (Constanţa); arbitru asistent video: Florin Andrei (Târgu Mureş) Observatori: Vasile Bratu (Slobozia) - CCA, Dan Potocianu (Bucureşti) - LPF.

Antrenorul echipei din Ștefan cel Mare, despre atuul care a făcut diferența

„Am intrat în joc foarte bine. Am avut posesia în prima repriză, dar în unele momente am greșit anumite pase. Cumva, am reușit să intrăm la pauză fără să primim gol.

Am jucat cum trebuie în partea a doua, chiar dacă am avut la un moment dat un jucător în minus. Sigur că a fost o situație dificilă. Cred că e al doilea cartonaș roșu pe care îl încasează Sivis. Mi s-a părut doborât în ultima vreme. Vom găsi soluții pe viitor.

Cel mai important aspect este că avem putere mentală. Asta a făcut diferența. Cu toții am muncit pentru această victorie”, a spus tehnicianul oaspeților, Zelijko Kopici, conform Digi Sport.