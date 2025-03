Economie Invenția unui bihorean, revendicată de un american







Un american i-a făcut plângere penală unui inventator din Bihor. A reclamat că i-a copiat cuptorul unde producea cărbuni de lemn.

Inventatorul unei baterii de cuptoare

Daniel Cotuna conduce, din poziția de prim- vicepreședinte, cea mai veche organizație patronală din România, Federația Patronilor Bihor, și două firme. E deținătorul mai multor brevete de invenții. Dar drumul său în domeniul antreprenorial a început abrupt. Daniel Cotuna și-a dorit dintotdeauna să facă business în domeniul producției. Niciodată nu s- a gândit să facă comerț. A căutat să producă ceva din materie primă ieftină. A început să se întrebe ce ar putea face din deșeuri de lemn.

Prima idee de producție i-a venit în 1998. „Nu știam chimie , nu aveam cultură financiară, nimic nu mă recomanda. Am început să citesc tot ce găseam prin anticariate, cea mai veche carte pe care o am e din 1953. Și am făcut primul cuptor, am trăit o mare bucurie când după ani de probe am văzut că funcționează. A urmat al doilea cuptor, apoi al treilea, mai performant”, și-a amintit Daniel Cotuna.Bihoreanul are brevet pentru o baterie de cuptoare pentru distilarea sau piroliza lemnului folosită la producerea mangalului, a gazogenului, a energiei electrice

Brevet de invenție, obținut în cinci ani

Primul cuptor funcționa chiar lângă casă, în satul natal Aștileu. A reușit să cumpere apoi o hala de la celebrii frați Cristescu, de la Mina din Șuncuiuș. Totul mergea bine până într-o zi când a fost vizitat de Poliția Economică. Așa a aflat că un american îi făcuse o plângere penală, dar și una la Presedinția României în care îl acuza ca i-a copiat cuptorul. Omul de afaceri american văzuse ce făcea Daniel Cotuna în zona Aleșdului pe internet, unde bihoreanul se promova.

Inventatorul Daniel Cotuna recunoaște că s-a speriat când a văzut ce vrea americanul. Anchetatorii au dat NUP- neînceperea urmăririi penale. Dar americanul, printr-o mare firmă de avocatură a contestat și așa a început urmărirea penală. Bihoreanul a fost sfătuit ca în cazul în care nu am copiat cuptorul să încerce să obțină brevet de invenție. Tot acest proces a durat cinci ani. " Între timp am dat cuptorul la fier vechi, a fost cea mai grea perioadă din viața mea. Aveam credite, eram urmărit penal. Când totul s-a terminat nu mai avea afacere, dar aveam brevet", spune inventatorul.

Ce a rezolvat invenția lui Daniel Cotuna

Până la brevetarea invenției bihoreanului se cunoștea în stadiul tehnic un procedeu de distilare uscată a lemnului care utiliza un singur cuptor cu retortă. Dezavantajul acestei soluții era productivitatea scăzută și consumul ridicat de material lemnos utilizat ca și combustibil. Problema tehnică pe care a rezolvat-o invenția antreprenorului bihorean este realizarea unui cuptor și a unui procedeu care eficientizează distilarea, cu un randament mult mai ridicat și care economisește materialul lemnos folosit ca și combustibil.

Procedeul de distilare uscată a lemnului folosit de brevetul bihoreanului înlătură dezavantajele prezentate anterior în sensul că este ciclic, cu foc continuu, fiecare ciclu având patru faze, toate fazele producându-se în același cuptor, nefiind necesară mutarea retortelor.Procedeul de distilare uscată a lemnului, potrivit invenției lui Daniel Cotuna, permite curățarea gudronului depus pe țevi în prima fază a procedeului fără să fie necesară întreruperea procesului de producție, câștigându-se astfel timp.

Invenție în domeniul selectării deșeurilor

Daniel Cotuna a trecut din 2012 la construcții metalice. La un moment dat, un om de afaceri i-a propus să facă platforme supraterane. Inițial, a fost sceptic, apoi a decis să încerce. Le-a vândut în 10 județe. Daniel Cotuna spune însă că viitorul în selectarea deșeurilor e altul și că există metode cu pompe de vaccum care trag deșeurile direct în container. La noi nu au ajuns însă să funcționeze astfel de sisteme deoarece au un cost ridicat.Daniel Cotuna spune că lucrează la un astfel de sistem pentru a-l înregistra la OSIM.

Daniel Cotuna și-a brevetat recent prima toaletă smart produsă în România. Inventatorul spune că ideea i-a venit după ce în vara lui 2020 a intrat într-o toaletă smart în Cluj și a constatat că era o căldură de nesuportat. A început să studieze din ce e făcută și a văzut că pereții de beton erau tapetați. L-a contactat pe proiectantul Cristian Ghilea și au făcut schițe, planuri pentru a produce prima toaletă smart în România. A anticipat ca va costa 15.000 euro.

Prima toaletă smart 100% românească

Pentru a produce toaleta smart, nici 20.000 euro nu au fost suficienți. „Tot investind, soția a spus că urma să fie cea mai scumpă toaletă locuită din România. Am montat-o și testat-o la Ineu. E o toaletă smart care monitorizează totul în timp real, nivelul de săpun, de hârtie igienică…În România nimeni, cu excepția noastră nu produce toalete smart„, spune inventatorul Daniel Cotuna.

Toaletele smart cumpărate de primării sunt aduse din Italia și Germania. Unele costă 90.000 euro și cântăresc 7 tone. Cele produse de Daniel Cotuna sunt ușoare au exteriorul sticlă și interiorul din inox și, în concluzie, mai ușor de manevrat, de transportat.