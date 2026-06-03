Politica

Scandalul „Drona de la Galați”. Robert Turcescu s-a apucat de fizică: Trebuia să se prăbușească tot blocul

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Scandalul „Drona de la Galați”. Robert Turcescu s-a apucat de fizică: Trebuia să se prăbușească tot bloculLocuință Galați. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Prăbușirea unei drone într-un cartier rezidențial din Galați a declanșat o adevărată furtună politică și mediatică. Dincolo de panica publică justificată a locatarilor, Robert Turcescu și fostul diplomat Adrian Severin ridică semne de întrebare asupra modului în care incidentul a fost prezentat. Ca pe vremuri.  Dar mai ales, cum a fost exploatat de autorități în scopuri financiare și de înarmare. O parte a podcastului de astăzi,“Hai România” a fost dedicat acestui subiect.

Potrivit celor doi, analiza imaginilor de la locul impactului arată o discrepanță majoră între retorica de „tragedie națională” și realitatea tehnică din teren. În timp ce discursul oficial vorbea despre încărcături distructive masive, fotografiile din interiorul apartamentului afectat arată distrugeri extrem de selective, care sfidează legile fizicii în cazul unei explozii de proporții. Aspecte ignorate de marile platforme jurnalistice.

Turcescu: N-a sărit nici capacul la tigaie

Robert Turcescu: „Domnule Severin, privind cifrele oficiale, aproape că îți vine să te apuci de fizică și chimie. Ni se spune că acea dronă avea o încărcătură de 30 de kilograme de TNT. Păi, dacă o asemenea cantitate explodează pe un bloc din Galați, din Urlați sau din Piteștiul meu natal, în mod normal jumătate din clădire ar trebui să fie la pământ. Acum vedem că se plimbă unii cu zeci de kilograme de explozibil doar ca să facă o gaură într-un perete.

Dacă ne uităm cu atenție la fotografiile oficiale din bucătăria familiei din Galați, pe mine unul mă uluiește contrastul. Într-o parte a imaginii vedem un dezastru total, pereți arși și dărâmați. Dar dacă întorci privirea spre cealaltă jumătate a camerei, observi că pe blatul de bucătărie n-a sărit nici măcar capacul de la o tigaie! Mobila este întreagă, totul e intact și poți să-ți pregătești liniștit micul dejun. Asistăm la două lumi complet separate în aceeași încăpere.”

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Locuință Galați

Locuință Galați. Sursă foto: Facebook

Adrian Severin: Antidotul la drone sunt constructorii români

Adrian Severin: „Zidul era din BCA, deci probabil că era un bloc pe grinzi și stâlpi (...), deci suprafragili. Biblioteca din casa omului a rămas cu geamurile absolut neafectate. (...) Eu cred că într-adevăr cei care au găsit antidotul sunt constructorii români, (...) cei care fac blocuri din BCA, un BCA cu totul special care rezistă la niște explozii extraordinare.”

Sincronizarea incidentului ridică cele mai mari suspiciuni de culise. Drona a căzut exact în momentul în care expira termenul-limită pentru semnarea contractelor din programul SAFE (Sistemul de Achiziții pentru Forțele de Elită), unde România trebuia să parafeze de urgență achiziții majore. La doar câteva ore după ce subiectul a devenit viral, autoritățile au anunțat semnarea contractelor fără licitație.

Severin concluzionează că, din punct de vedere uman, spaima oamenilor a fost reală, însă transformarea unui „accident” într-un caz de război a deschis calea unor interese pur financiare, sub pretextul că oricine critică graba achizițiilor este considerat „complicele Moscovei”.

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