Documentele declasificate de la fosta Securitatea oferă o radiografie cutremurătoare a crizei alimentare din ultimul an al regimului comunist. Este încă o dovadă că Nicolae Ceaușescu și ceilalți membri ai conducerii PCR știau despre lipsurile la care erau supuși românii.

O notă secretă a ofițerilor de Securitate, redactată pe 26 mai 1989 cu privire la județul Bihor dezvăluie detalii șocante despre calitatea, lipsa alimentelor de bază și improvizațiile disperate ale sistemului.

Iată principalele concluzii reieșite din documentul oficial, publicat de CNSAS, care demonstrează nivelul de trai dramatic al românilor înainte de Revoluție.

Producția de lapte și derivate se afla într-un colaps evident, sistemul fiind incapabil să asigure chiar și alimentația în instituțiile de învățământ. Materia primă la nivelul județului Bihor se realiza la un procent de doar 38% față de sarcina planificată.

Din rețeaua comercială lipseau complet produse esențiale precum brânza telemea, brânza de burduf, smântâna și cașcavalul.

Aprovizionarea creșelor și grădinițelor se făcea strict în funcție de cantitatea de lapte primită de unitățile comerciale, nu în funcție de numărul real de copii existenți în acele instituții.

Băuturile pe bază de zer, mierea artificială și laptele praf lipseau din cauza lipsei repartițiilor de zahăr și a materiilor prime.

Situația preparatelor din carne demonstrează disperarea fabricilor de a acoperi lipsurile de la raft prin metode complet neconforme cu standardele alimentare.

Între 60% și 70% din materia primă pentru mezeluri provenea din tăieri efectuate din necesități. Până la 50% din carnea utilizată avea o valoare nutritivă redusă. Din cauza lipsei de membrane adecvate, producătorii foloseau bășici și membrane de ovine și cabaline, afectând grav produsul comercial.

Calitatea produselor era afectată de introducerea unor cantități sporite de grăsimi și de lipsa făinii de soia, a uleiului și a condimentelor. Legumele deficitare din preparatele culinare preambalate erau înlocuite pur și simplu cu oase.

Aprovizionarea cu alimente de bază neperisabile se afla într-un blocaj critic.

Întreprinderea de Ulei Oradea nu reușea să onoreze cotele, lăsând localități precum Marghita și Vașcău fără nicio cantitate livrată până pe data de 24 mai 1989. Pentru luna iunie 1989, stocul de ulei al întreprinderii era zero, rafinăria fiind programată pentru reparații.â

Stocul de zahăr pentru fondul pieței urma să se epuizeze în luna mai, rămânând disponibile doar 7000 de tone în rezerva de stat. În depozite și în rețeaua comercială nu mai existau conserve de carne, de legume, de fructe sau mixte.

Unitățile comerciale primeau în schimb legume foarte perisabile, ceapă verde, spanac, salată, în cantități mult mai mari decât puteau fi vândute, acestea ajungând să se strice.

Distribuția mărfurilor către sate și centrele muncitorești era marcată de întârzieri, lipsuri și decizii ilogice din partea autorităților comerciale.

Ouăle din comerțul de stat acopereau doar aproximativ 30% din necesarul populației.

Făina de grâu și mălaiul au fost distribuite cu întârziere (după 15 mai), generând dereglări masive în aprovizionare.

Cotele de drojdie alocate erau foarte mici în comparație cu necesarul real al cetățenilor.

Repartițiile de carne pentru centrele muncitorești erau onorate doar în proporție de 70-75%.

Țigările scumpe (marca "Golf") erau trimise inutil în mediul rural, unde nu erau solicitate din cauza prețului ridicat.

Acest tablou crud al aprovizionării din primăvara anului 1989 s-a reflectat direct în moralul cetățenilor. Raportul ofițerilor de Securitate subliniază la final că toate aceste neajunsuri evidente au generat nemulțumiri profunde și "stări de spirit negative" în rândul populației.