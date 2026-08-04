Strategia națională și Planul de acțiune pentru conservarea biodiversității 2026–2030 au fost analizate în Senat, context în care reprezentanții din agricultură au adus în atenție aspecte esențiale privind protecția mediului și sprijinul acordat celor care lucrează pământul. În cadrul discuțiilor, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a susținut introducerea unor modificări menite să ofere sprijin financiar celor care înregistrează pierderi din cauza cerințelor ecologice.

Principala preocupare formulată în Senat se referă la acoperirea pierderilor financiare pe care măsurile de mediu le pot cauza activităților agricole și forestiere. Ministerul susține aplicarea unor plăți compensatorii dedicate fermierilor și administratorilor de terenuri restricționate din motive de conservare.

„Agricultura nu poate fi privită ca un pericol iminent la adresa biodiversităţii. Avem nevoie de reguli clare şi echilibrate, care să protejeze natura şi să asigure un cadru echitabil pentru fermieri. De aceea, în cadrul dezbaterilor privind Strategia naţională pentru biodiversitate, am propus şi am susţinut o serie de modificări prin care să fie acordate plăţi compensatorii pentru pierderile de venit generate de măsurile de conservare şi restaurare.

Totodată, am clarificat faptul că ţinta de reducere cu 50% privind îngrăşămintele şi pesticidele vizează reducerea riscului de poluare, şi nu reducerea cantităţilor utilizate, iar în ceea ce priveşte restaurarea ecosistemelor, am precizat că ţinta de restaurare de 30% până în anul 2030 reprezintă un obiectiv stabilit la nivel global şi nu o obligaţie specifică a României”, a declarat ministrul interimar al Agriculturii Tánczos Barna.

Potrivit documentului, implementarea normelor ecologice pe suprafețele agricole și forestiere nu trebuie să blocheze activitățile economice sustenabile. În cazurile în care apar restricții direct legate de protejarea siturilor protejate sau a altor arii naturale, fermierii vor primi compensații bănești stabilite pe baza unor metodologii clare.

„În situaţiile în care măsurile generează restricţii de utilizare a terenurilor sau determină pierderi de venit pentru proprietarii şi administratorii terenurilor agricole şi forestiere, se va asigura compensarea acestor pierderi prin scheme de compensare dedicate. Metodologia şi calculul aferent plăţilor compensatorii vor fi elaborate anterior aplicării măsurilor de restaurare pe suprafeţele agricole şi forestiere”, se arată în comunicat.

Un alt punct dezbătut a fost legat de interpretarea corectă a țintelor ecologice asumate de țară. Reprezentanții ministerului au subliniat că reducerea cu jumătate a utilizării de pesticide și îngrășăminte se referă strict la diminuarea riscului de poluare, nu la o tăiere directă și obligatorie a cantităților folosite în fermele românești.

De asemenea, în ceea ce privește obiectivul ca cel puțin o treime din ecosistemele degradate să fie restaurate până în anul 2030, instituția a precizat că această țintă este un cadru de referință internațional, fără să constituie o obligație individuală impusă exclusiv României. În acest fel, autoritățile doresc să mențină agricultura ca un partener stabil în protejarea naturii, protejând în același timp veniturile producătorilor locali.