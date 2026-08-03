Politica

Parlamentul revine în sesiune extraordinară. Miza este un jalon PNRR de aproape un miliard de euro

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Parlamentul revine în sesiune extraordinară. Miza este un jalon PNRR de aproape un miliard de euroParlament. Sursa: Inquam photos/George Călin
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Din cuprinsul articolului

Parlamentul se reunește într-o nouă sesiune extraordinară în perioada 3-6 august, iar unul dintre cele mai importante proiecte aflate pe agenda Senatului este aprobarea Strategiei Naționale pentru Conservarea Biodiversității, un jalon din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), cu o valoare de aproximativ un miliard de euro.

Potrivit programului publicat de Senat, activitatea legislativă va începe luni, cu lucrările comisiilor permanente. Acestea vor continua și joi, în timp ce ședințele de plen sunt programate marți și miercuri.

Senatul trebuie să aprobe Strategia Națională pentru Conservarea Biodiversității

Principalul punct de pe agenda senatorilor este aprobarea Strategiei Naționale pentru Conservarea Biodiversității, document care reprezintă un jalon asumat de România prin PNRR și care este asociat unei finanțări de aproximativ un miliard de euro.

Adoptarea acestui obiectiv face parte din angajamentele asumate de România în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență.

Programul Camerei Deputaților în sesiunea extraordinară

vot Parlament

Sursa foto: Arhiva EVZ

Și Camera Deputaților va avea activitate în cadrul sesiunii extraordinare. Luni și miercuri sunt programate ședințe de plen cu vot final, iar marți și joi deputații vor lucra în comisiile permanente.

Pe ordinea de zi se află propunerea legislativă privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul integrității, precum și mai multe inițiative legislative adoptate anterior de Senat, în calitate de primă Cameră sesizată.

Parlamentul își continuă activitatea în prima săptămână din august

Sesiunea extraordinară programată în perioada 3-6 august permite Parlamentului să dezbată și să adopte proiecte considerate prioritare, inclusiv acte normative necesare pentru îndeplinirea jaloanelor asumate de România prin PNRR și pentru continuarea procesului legislativ în domenii cu impact major.

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