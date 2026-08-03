Taxele ascunse de la hotel care îți pot scumpi vacanța

Prețul afișat pentru o cameră de hotel nu acoperă întotdeauna toate cheltuielile, iar turiștii pot descoperi la sosire sau la plecare din vacanța mult plănuită că trebuie să achite separat taxa turistică, parcarea, aerul condiționat ori accesul la unele facilități. Verificarea condițiilor înainte de rezervare poate evita costuri care, adunate pe parcursul unui sejur, ajung la sume importante, potrivit publicației Which.

Chiar dacă fiecare cost pare redus, totalul poate crește semnificativ în cazul unei vacanțe de câteva zile. De aceea, condițiile rezervării și serviciile incluse în tarif trebuie verificate înainte de confirmarea sejurului.

Printre cele mai întâlnite costuri suplimentare se află taxa turistică, denumită și taxă de stațiune. Aceasta este stabilită de autoritățile locale și poate fi percepută indiferent de unitatea de cazare aleasă.

Valoarea nu este aceeași în toate destinațiile, fiind influențată de țară, oraș și categoria hotelului. În Grecia, Italia, Spania, Portugalia sau Croația, taxa poate fi calculată pentru fiecare noapte petrecută la cazare. În cazul unui sejur mai lung, suma achitată la final poate ajunge la câteva zeci de euro.

Un alt cost întâlnit frecvent este taxa de curățenie. Aceasta apare mai ales la apartamentele și vilele rezervate prin platforme precum Airbnb sau Booking. De regulă, taxa se achită o singură dată și este adăugată la tariful cazării. Pentru rezervările de scurtă durată, valoarea acesteia poate avea un impact important asupra prețului final.

În anumite unități de cazare, folosirea aerului condiționat presupune o plată separată. Situația poate fi întâlnită la unele pensiuni, hoteluri mai vechi sau apartamente oferite spre închiriere de proprietari privați. Astfel de condiții pot apărea în destinații din Grecia, Italia sau Turcia. Taxa este calculată, de obicei, pentru fiecare zi de utilizare, iar costurile se acumulează până la finalul vacanței.

Și seiful aflat în cameră poate fi oferit contra cost. Deși existența acestuia este prezentată printre dotările unității, utilizarea sa nu este întotdeauna inclusă în prețul achitat pentru cazare.

Plata poate fi stabilită tot la câțiva euro pe zi. Pentru o vacanță de o săptămână, folosirea seifului poate genera o cheltuială de câteva zeci de euro.

Persoanele care merg în vacanța cu autoturismul trebuie să verifice dacă hotelul pune la dispoziție parcare gratuită. În numeroase orașe turistice europene, locurile de parcare sunt taxate separat. Prețul zilnic poate fi ridicat, iar după câteva nopți suma totală poate ajunge la câteva sute de lei.

Nici accesul la facilitățile prezentate de hotel nu este obligatoriu gratuit. În cazul unităților aflate în apropierea plajei, șezlongurile și umbrelele pot fi oferite numai după achitarea unei taxe. Pentru prosoapele destinate piscinei sau plajei se poate solicita o garanție ori o taxă de închiriere.

Accesul la saună, jacuzzi sau centrul SPA poate fi, de asemenea, plătit separat, chiar dacă aceste facilități sunt incluse în prezentarea generală a hotelului.

Unele hoteluri solicită bani în plus pentru check-in înaintea orei oficiale sau pentru păstrarea camerei după ora stabilită pentru check-out.

În funcție de condițiile unității de cazare, serviciile de early check-in și late check-out pot costa între 20 și 80 de euro.

Varianta poate fi utilă familiilor cu copii sau turiștilor care au zboruri programate târziu, însă poate majora considerabil bugetul alocat cazării.

Condițiile de cazare trebuie citite în întregime înainte de efectuarea plății. Lista serviciilor incluse în tarif și secțiunile dedicate taxelor suplimentare pot arăta care este costul real pentru vacanța. Unele informații nu sunt prezentate în pagina principală a ofertei și pot apărea doar în detaliile rezervării.

Recenziile publicate de persoanele care au fost deja cazate pot indica existența unor taxe achitate la sosire sau la plecare. Prin verificarea acestor informații, turiștii pot calcula mai exact bugetul necesar și pot evita cheltuielile descoperite abia după ajungerea la destinație.

Taxa turistică, parcarea, curățenia, aerul condiționat și serviciile suplimentare pot transforma o ofertă aparent avantajoasă într-o vacanță mai scumpă decât fusese planificat.