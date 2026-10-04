Fostul internațional Florin Răducioiu, în vârstă de 56 de ani, s-a căsătorit civil sâmbătă, 3 octombrie, cu partenera sa, Andreea Albăstroiu, la aproape un an după ce cei doi s-au despărțit. Evenimentul a avut loc la Primăria Sectorului 1 din București, iar primele imagini de la cununie au apărut pe rețelele de socializare.

Cei doi și-au oficializat relația după o poveste de dragoste marcată de o despărțire și o împăcare. Deși planificaseră să se căsătorească la sfârșitul anului 2025, după o relație de aproape doi ani și o logodnă, cei doi au decis atunci să se separe.

Relația nu s-a încheiat definitiv, iar în vara acestui an au revenit împreună. Florin Răducioiu și Andreea au petrecut o vacanță în Grecia, iar acum au făcut pasul cel mare.

Fostul atacant al echipei naționale a împărtășit cu urmăritorii săi două fotografii de la cununia civilă, prin intermediul secțiunii Insta Story de pe Instagram.

Pentru cununia civilă, Florin Răducioiu a optat pentru un costum bej, în timp ce Andreea Albăstroiu a purtat o rochie albă, scurtă în partea din față și lungă în spate. După ceremonia de la Primăria Sectorului 1, cei doi au sărbătorit alături de apropiați, la o petrecere organizată în cursul serii.

Fostul internațional a povestit anterior cum a cunoscut-o pe actuala sa soție, în perioada în care călătorea frecvent în Italia.

„Pe Andreea am cunoscut-o în Italia. La Milano. Eu mergeam tot timpul la Milano și mai ales la Brescia atunci. Printr-un prieten comun am cunoscut-o. Tot fotbalul ne-a unit”, a povestit pentru GSP.

Răducioiu a mărturisit că nu se aștepta să se căsătorească cu o româncă, dar că este foarte fericit alături de Andreea și apreciază grija pe care și-o poartă reciproc.

„Eu n-am crezut că voi avea o soție româncă. Viața m-a dus pe alte meleaguri, sunt foarte fericit și e foarte importantă pentru mine Andreea. Pentru ce face pentru mine, că are grijă de mine, cum și eu am grijă de ea”, a mai spus fostul fotbalist.

Cununia cu Andreea Albăstroiu este a doua căsătorie a fostului internațional. Florin Răducioiu a fost căsătorit anterior cu Astrid, o italiancă pe care a cunoscut-o în toamna anului 1993. Cei doi s-au căsătorit în 1994, după Campionatul Mondial, însă au divorțat în 2018.

Din prima căsnicie au rezultat doi băieți, Andrea, în vârstă de 29 de ani, și Alessandro, de 27 de ani. Fostul atacant a vorbit în trecut despre relația cu fosta soție și despre legătura pe care o păstrează cu cei doi copii.

„Nu mai țin legătura cu prima soție decât foarte rar, dacă, Doamne ferește!, se întâmplă ceva, dar nu. Nu mai țin, ea s-a recăsătorit, are propria viață, eu am propria viață. Nu e vorba de răutate sau de orgolii, pur și simplu nu avem ce să ne mai spunem. Țin legătura cu băieții mei, sunt foarte mândru de ei”, a povestit Răducioiu.

Înainte de căsnicia cu Astrid, una dintre cele mai cunoscute relații ale fostului fotbalist a fost cea cu Janine Ștefan, care a fost ulterior partenera de viață a lui Adrian Sârbu.