Sport

Lewandowski începe o nouă aventură după despărțirea de Barcelona. Atacantul va semna cu Chicago Fire

Comentează știrea
Lewandowski începe o nouă aventură după despărțirea de Barcelona. Atacantul va semna cu Chicago FireLewandowski. Sursa foto: Facebook
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Robert Lewandowski este pregătit pentru un nou capitol al carierei sale. După despărțirea de FC Barcelona, cunoscutul atacant polonez va evolua în Major League Soccer, urmând să semneze cu Chicago Fire, potrivit The Athletic.

Lewandowski, prima experiență în afara fotbalului european

Fotbalistul în vârstă de 37 de ani ar urma să parafeze un contract valabil pentru următoarele două sezoane cu formația americană, care ocupă în prezent locul al treilea în Conferința de Est după primele 15 etape ale campionatului.

Transferul la Chicago Fire marchează prima aventură a lui Lewandowski în afara Europei. În sezonul precedent, atacantul a înscris 19 goluri în toate competițiile pentru FC Barcelona, contribuind la câștigarea titlului în Spania.

Cariera sa a început în Polonia, la Znicz Pruszków, iar ulterior a evoluat pentru Lech Poznań, înainte de a face pasul în Bundesliga.

Lifturi și rampe pe bani de la stat pentru blocuri. Proiectul a trecut de Camera Deputaților
Lifturi și rampe pe bani de la stat pentru blocuri. Proiectul a trecut de Camera Deputaților
Primele semne că prețurile urcă. Produsele care dau tonul valului de scumpiri
Primele semne că prețurile urcă. Produsele care dau tonul valului de scumpiri
minge fotbal

Sursa foto: Freepik

O carieră impresionantă în Germania și Spania

Între 2010 și 2014, Lewandowski a îmbrăcat tricoul Borussiei Dortmund, unde s-a remarcat drept unul dintre cei mai eficienți atacanți din Europa.

În 2014 a ajuns la Bayern München, club pentru care a evoluat timp de opt sezoane și alături de care a cucerit numeroase trofee interne și internaționale.

În 2022 a semnat cu FC Barcelona, unde și-a trecut în palmares un nou titlu de campion al Spaniei și a continuat să fie unul dintre cei mai constanți marcatori ai echipei.

Parcursul lui Lewandowski. În ce proiecte a fost implicat alături de soția lui

Robert Lewandowski deține două recorduri importante la naționala Poloniei: este jucătorul cu cele mai multe selecții (167) și cel mai bun marcator din istoria reprezentativei, cu 89 de goluri.

Cu toate acestea, experimentatul atacant nu a reușit să conducă Polonia la calificarea pentru Cupa Mondială din 2026.

În afara terenului, Robert Lewandowski este căsătorit cu Anna Lewandowska, fostă campioană la karate și antreprenoare în domeniul nutriției și al fitnessului. Cei doi au două fiice și sunt implicați în numeroase proiecte caritabile prin fundația familiei.

Stiri calde

01:19 - Potop peste București. Cea mai violentă furtună din ultimii ani a transformat Capitala într-un lac: străzi și blocuri...
23:55 - Setările care îți eliberează spațiul ascuns din telefon fără să ștergi fișiere importante
23:42 - Proiectul social prin care prințul William vrea să șteargă o mare problemă a sistemului
23:32 - Războiul pentru pedeapsa capitală se reaprinde. Emmanuel Macron trage semnalul de alarmă
23:23 - Fostul procuror general a mai scăpat de un dosar penal. Câte i-au mai rămas
23:13 - Frații Pavăl își extind imperiul. Tranzacția de 823 de milioane de euro pentru preluarea Carrefour, încheiată
23:02 - Rețeta care transformă castraveții proaspeți în cele mai gustoase murături de vară
22:51 - Bolojan dă asigurări că salariile și pensiile vor fi plătite. Ce spune despre riscul de junk și prețul carburanților

HAI România!

Bolojan l-a vândut la bucată pe fiecare român, germanilor

Bolojan l-a vândut la bucată pe fiecare român, germanilor

Spionul României în două regimuri

Spionul României în două regimuri

Adrian Severin, despre partidul care nu ar trebui să se mai regăsească în nicio formulă de guvernare

Adrian Severin, despre partidul care nu ar trebui să se mai regăsească în nicio formulă de guvernare

Proiecte speciale