Robert Lewandowski este pregătit pentru un nou capitol al carierei sale. După despărțirea de FC Barcelona, cunoscutul atacant polonez va evolua în Major League Soccer, urmând să semneze cu Chicago Fire, potrivit The Athletic.

Fotbalistul în vârstă de 37 de ani ar urma să parafeze un contract valabil pentru următoarele două sezoane cu formația americană, care ocupă în prezent locul al treilea în Conferința de Est după primele 15 etape ale campionatului.

Transferul la Chicago Fire marchează prima aventură a lui Lewandowski în afara Europei. În sezonul precedent, atacantul a înscris 19 goluri în toate competițiile pentru FC Barcelona, contribuind la câștigarea titlului în Spania.

Cariera sa a început în Polonia, la Znicz Pruszków, iar ulterior a evoluat pentru Lech Poznań, înainte de a face pasul în Bundesliga.

Între 2010 și 2014, Lewandowski a îmbrăcat tricoul Borussiei Dortmund, unde s-a remarcat drept unul dintre cei mai eficienți atacanți din Europa.

În 2014 a ajuns la Bayern München, club pentru care a evoluat timp de opt sezoane și alături de care a cucerit numeroase trofee interne și internaționale.

În 2022 a semnat cu FC Barcelona, unde și-a trecut în palmares un nou titlu de campion al Spaniei și a continuat să fie unul dintre cei mai constanți marcatori ai echipei.

Robert Lewandowski deține două recorduri importante la naționala Poloniei: este jucătorul cu cele mai multe selecții (167) și cel mai bun marcator din istoria reprezentativei, cu 89 de goluri.

Cu toate acestea, experimentatul atacant nu a reușit să conducă Polonia la calificarea pentru Cupa Mondială din 2026.

În afara terenului, Robert Lewandowski este căsătorit cu Anna Lewandowska, fostă campioană la karate și antreprenoare în domeniul nutriției și al fitnessului. Cei doi au două fiice și sunt implicați în numeroase proiecte caritabile prin fundația familiei.