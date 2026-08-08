Autoritățile din Chicago au descoperit 56 de cadavre păstrate în condiții improprii și aflate în diferite stadii de descompunere într-o casă funerară din sud-estul orașului, în timp ce autoritățile statului Illinois au suspendat licența directoarei Johanna Morgan, invocând condiții sanitare grave, inclusiv infestări cu rozătoare și larve de muște, potrivit Fox News.

Descoperirea a avut loc joi, 6 august, la South Chicago Chapel, situată pe East 95th Street, după ce autoritățile statale și locale au fost alertate în legătură cu modul în care erau păstrate trupurile.

Potrivit anchetatorilor, unele dintre acestea nu erau refrigerate, iar condițiile din incintă au favorizat descompunerea. Cazul este important și prin prisma istoricului operatorilor, care au mai fost implicați într-un caz privind manipularea necorespunzătoare a rămășițelor umane.

Departamentul pentru Reglementare Financiară și Profesională din Illinois (IDFPR) a suspendat miercuri, 5 august, licența de director funerar a Johannei Morgan.

Autoritatea a susținut că menținerea acesteia în activitate reprezenta un pericol pentru siguranța, interesele și bunăstarea publicului. În documentele citate de autorități sunt menționate mai multe cadavre păstrate într-o zonă fără refrigerare, în condiții descrise drept „deplorabile”.

Inspectorii au indicat inclusiv o infestare cu rozătoare și prezența larvelor de muște pe cadavre. Lipsa refrigerării ar fi contribuit la accelerarea procesului de descompunere.

Biroul Medicului Legist din Cook County a trimis anchetatori și specialiști în medicină legală la South Chicago Chapel după sesizarea autorităților.

Echipele verifică starea rămășițelor și caută documentele necesare pentru identificarea persoanelor decedate, inclusiv certificatele de deces și alte acte asociate.

Procesul ar putea dura mai multe zile. Autoritățile au precizat că identificarea este necesară înainte ca rămășițele să poată fi predate familiilor sau să fie stabilită modalitatea legală de înhumare ori incinerare.

Cazul a provocat și situații dificile pentru familiile care organizaseră recent funeralii la această casă funerară.

Latasha Johnson, în vârstă de 55 de ani, a declarat pentru Associated Press că ceremonia funerară a mamei sale avusese loc chiar joi, cu puțin timp înainte ca autoritățile să descopere situația. Femeia a spus că autoritățile au informat-o că trupul mamei sale va trebui supus unei autopsii și că va trebui să identifice rămășițele în zilele următoare.

Potrivit relatărilor presei locale, locuitorii din apropierea imobilului s-au plâns de mai multe luni de un miros puternic provenit din zona casei funerare.

Mirosul ar fi fost observat încă din timpul iernii, iar joi seară zona din jurul South Chicago Chapel a fost izolată de poliție în timpul intervenției autorităților.

Poliția din Chicago a anunțat că detectivii investighează cazul. Până în prezent nu au fost anunțate arestări și nu au fost formulate acuzații penale în legătură cu descoperirea cadavrelor.

Situația de la South Chicago Chapel nu este primul caz în care Johanna și Clark Morgan intră în atenția autorităților pentru modul în care au gestionat rămășițe umane.

Cei doi au operat anterior Heights Crematory, o unitate din Chicago Heights care a fost închisă de autoritățile statului după o investigație privind manipularea necorespunzătoare a cadavrelor. Potrivit Chicago Sun-Times, autoritățile au susținut că aproximativ 100 de cadavre au fost gestionate necorespunzător în acel caz, iar ulterior au fost deschise aproape două duzini de procese împotriva operatorilor.

În cazul actual, documentele comerciale arată că South Chicago Chapel Inc. a fost înființată în 2022, Johanna Morgan fiind indicată drept directoare. Clark Morgan, descris de autorități drept soțul acesteia, figurează ca președinte al companiei.

Licența lui Clark Morgan fusese revocată în 2024. Autoritățile au invocat atunci exercitarea profesiei în perioada în care licența sa era expirată și „conduită neprofesională”.

Autoritățile continuă verificările la South Chicago Chapel, urmând să stabilească identitatea tuturor persoanelor ale căror rămășițe au fost găsite în incintă și să clarifice modul în care acestea au ajuns să fie păstrate în condițiile constatate.

În paralel, poliția din Chicago investighează circumstanțele în care au fost păstrate cadavrele. Deocamdată, cazul se află în faza de investigație, iar suspendarea licenței Johannei Morgan reprezintă o măsură administrativă dispusă de autoritățile statului.

Pentru familiile celor decedați, una dintre principalele probleme rămâne identificarea rămășițelor și stabilirea procedurilor necesare pentru ca acestea să poată fi predate și să primească o destinație legală.