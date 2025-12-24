Noi informații de la Poliție în cazul șocant din Anenii Noi. Victime omorâte, iar trupurile ar fi ajuns hrană pentru porci

Republica Moldova. Poliția Republicii Moldova a făcut publice noi detalii în dosarul privind dispariția unui bărbat de 61 de ani din satul Beriozchi, raionul Anenii Noi, caz în care principala ipoteză examinată de anchetatori este comiterea unui omor. În urma perchezițiilor desfășurate recent, oamenii legii au descoperit hainele pe care bărbatul le-ar fi purtat în ziua dispariției, precum și oseminte presupuse a fi umane.

Potrivit Inspectoratului General al Poliției, dosarul penal a fost inițiat în luna septembrie, iar pe parcursul a aproape două luni au fost desfășurate acțiuni complexe de investigație, în cooperare cu polițiștii din Anenii Noi și procurorii de caz.

„În cadrul măsurilor speciale de investigație, oamenii legii au identificat și localizat un bărbat de 59 de ani, cunoscut anterior organelor de drept pentru multiple antecedente penale, față de care există o bănuială rezonabilă că ar fi implicat direct în dispariția victimei”, se arată în comunicatul Poliției.

La data de 22 decembrie, au fost efectuate percheziții în mai multe gospodării care aparțin suspectului, procurate în perioada 2005–prezent. În timpul acestor acțiuni, oamenii legii au depistat hainele presupus purtate de victimă în ziua dispariției, oseminte care ar putea fi de origine umană, obiecte cu urme de culoare specifică sângelui, precum și alte bunuri ce ar fi putut fi utilizate la comiterea infracțiunii.

„Toate bunurile au fost ridicate și urmează să fie supuse unui complex de expertize de specialitate, inclusiv expertizei ADN”, precizează Poliția.

Cu sprijinul mascaților din cadrul BPDS „Fulger”, au fost reținute pentru 72 de ore trei persoane: principalul suspect, un bărbat de 59 de ani, o femeie de 55 de ani, apropiată acestuia, și un bărbat de 34 de ani. Ulterior, suspectul principal a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, decizia fiind anunțată de procurorul de caz, Micleușeanu Constantin.

Poliția mai informează că, în baza probelor acumulate, există indicii temeinice potrivit cărora bănuitul ar putea fi implicat și în alte infracțiuni similare. În acest context, ancheta a fost extinsă.

În prezent, sunt desfășurate cercetări minuțioase cu utilizarea tehnicii speciale pe terenurile ce aparțin suspectului. Totodată, deșeurile provenite de la ferma de animale sunt evacuate și examinate de experții criminaliști.

Autoritățile subliniază că toate persoanele vizate în dosar beneficiază de prezumția de nevinovăție, conform legislației în vigoare.

Amintim că în data de 23 decembrie un fermier de 59 de ani și concubina sa, bănuiți de implicare în mai multe omoruri au fost reținuți de oamenii legii. Cei doi dețin o fermă de porci în satul Beriozchi și ar fi angajat persoane vulnerabile fără forme legale, contra unei remunerări minime.

Sătenii susțin că fermierul era cunoscut ca o persoană agresivă, de care localnicii se temeau. Potrivit acestora, au existat anterior conflicte și acte de violență, iar oamenii evitau contactul cu acesta.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile anunță că vor reveni cu informații oficiale pe măsura avansării investigațiilor.