Porci hrăniţi cu cadavre umane. Un cuplu de fermieri, reţinut

Republica Moldova. Un fermier în vârstă de 59 de ani şi concubina sa au fost reţinuţi de poliţie, fiind bănuiţi de mai multe omoruri.

Mai multe instituţii de presă susţin, cu referinţă la surse din Poliţie, că cei doi ar fi aruncat cadavrele la porci.

Oamenii legii nu au oferit detalii, dar au confirmat reţinerea fermierului şi a concubinei sale, bănuiţi de comiterea a cel puţin două omoruri.

Bănuitul şi concubina sa locuiesc şi deţin o fermă de porci în satul Bereozchi din raionul Anenii Noi. Aceştia ar fi angajat la fermă persoane vulnerabile, fără perfectarea contractelor de muncă.

Sătenii susţin că fermierii erau brutali cu angajaţii care lucrau la fermă contra unei remunerări derizorii. Uneori, doar pentru mâncare şi băutură.

Unele instituţii mass-media susţin, cu referinţă la surse poliţieneşti, că fermierii i-ar fi ucis pe cel puţin trei din angajaţi, iar cadavrele le-au aruncat să fie devorate de porci.

Hainele uneia din victime ar fi fost găsite de oamenii legii în fântâna din gospodărie.

Poliția a anunțat marţi despre reținerea unui bărbat de 59 de ani din Bereozchi și concubina acestuia, care suspectați de omor. Oamenii legii nu precizează mai multe detalii.

Doar că efectuează acțiuni de urmărire penală într-un dosar pornit pe un caz de dispariție a unui bărbat.

La această etapă, poliția nu confirmă oficial detaliile despre crimă și nici numărul victimelor, menționând doar că este vorba despre un dosar complex, aflat în faza activă de urmărire penală.

Fermierul are la activ mai multe condamnări - pentru huliganism, vătămare corporală, violare de domiciliu și furturi.

Locuitorii din Bereozchi susţin că fermierul este o persoană agresivă şi că oamenii se fereau de el.

„Toți consătenii se feresc de el, permanent sunt probleme cu el. Noi considerăm că el nu este adecvat. Știu că a bătut foarte tare o doamnă, pe vecina lui, i-a spart capul, permanent sunt cu el situații neplăcute și copiii se tem de el și maturii se tem de el, poate să te întâlnească pe drum să te înjure pur şi simplu.

El așa e cam sălbatic, nu e în rând cu lumea”, au declarat locuitorii din Bereozchi într-un reportaj realizat de TV 8.