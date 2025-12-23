Situație fără precedent la Baia de Fier! Șase consilieri locali și-au pierdut mandatele

O situație fără precedent s-a produs la Baia de Fier, în județul Gorj. Consiliul Local a votat, în ședința din 22 decembrie, un proiect de hotărâre ce face referire la încetarea de drept a mandatelor a șase consilieri locali.

Proiectul a fost inițiat de consilierii aflați în opoziție și a fost motivat de absențele nemotivate ale celor vizați de la trei ședințe consecutive, desfășurate pe parcursul a trei luni calendaristice, absențe care au dus, de fiecare dată, la lipsa cvorumului și la imposibilitatea desfășurării ședințelor, scrie Pandurul.

Cei șase consilieri care și-au pierdut mandatele sunt patru reprezentanți PSD, un consilier AUR și un consilier independent. Este vorba despre Gheorghe Caralicea (AUR), Adrian Anghel, Violeta Rădescu, Cătălin Dungan și Radu Rădescu (PSD), precum și Daniel Panduru, consilier independent.

Mandatele acestora au încetat de drept după a treia absență care a generat lipsa de cvorum, în data de 15 decembrie.

Consiliul Local Baia de Fier are în total 13 membri, iar pierderea mandatelor de către aproape jumătate dintre ei a creat un blocaj administrativ major. Consilierul PNL Mihai Olaru, inițiatorul proiectului, spune că nu este primul de acest tip în comună, scrie radioinfinit.ro.

Potrivit acestuia, Prefectura Gorj urmează să se pronunțe asupra situației și are la dispoziție un termen de 10 zile pentru a emite ordinul de constatare a încetării mandatelor și pentru declanșarea procedurii de înlocuire a cinci dintre consilieri cu supleanți. Postul ocupat până acum de consilierul independent Daniel Panduru va rămâne vacant.

Absențele consilierilor nu au fost întâmplătoare, susțin inițiatorii proiectului. Cele trei ședințe boicotate aveau pe ordinea de zi abrogarea unei hotărâri ce face referire la o investiție într-o stână situată în zona Cracul Ticvelor, investiție considerată nelegală de consilierii din opoziție.

Potrivit acestora, lucrările ar fi început înainte de aprobarea proiectului de hotărâre și chiar înainte de realizarea procedurii de achiziție, iar documentația transmisă Consiliului Local ar fi fost incompletă și neconformă cu situația din teren.

„În realitate, consilierii au sabotat cele trei ședințe tocmai pentru a nu asigura cvorumul necesar votului”, a declarat Mihai Olaru. El a precizat că ședințele au fost convocate cu prezență fizică și opțional online, iar motivele absențelor nici măcar nu au fost consemnate în procesele-verbale.

În cadrul dezbaterilor din ședința de consiliu, au existat însă și obiecții. Unii dintre consilierii vizați au susținut că nu au putut participa din cauza problemelor de conectare online. Gheorghe Caralicea (AUR), precum și consilierii PSD Adrian Anghel și Violeta Rădescu au invocat dificultăți tehnice.

Iar Violeta Rădescu a mai afirmat că, la una dintre ședințe, a motivat absența prin faptul că se afla la serviciu. S-a discutat inclusiv despre posibilitatea ca responsabilitatea absențelor să aparțină organizatorului ședințelor, respectiv secretarului primăriei, pe motiv că nu ar fi fost asigurate condiții tehnice adecvate pentru participarea online.

Secretarul Primăriei Baia de Fier, Vasile Popa, a declarat în timpul ședinței că nu va acorda aviz de legalitate și nu va contrasemna hotărârea adoptată.

Acesta a avertizat că decizia ar putea fi atacată în instanță și că, în cazul în care hotărârea va fi suspendată, indemnizațiile consilierilor ar putea fi plătite de inițiatorii proiectului. Refuzul de a contrasemna documentul deschide astfel posibilitatea unui conflict juridic și a unor pași administrativi suplimentari pentru clarificarea legalității actului.

Mihai Olaru a susținut însă că hotărârea adoptată este una de constatare, nu de sancționare. „Proiectul vizează constatarea încetării de drept a mandatelor unor consilieri. Este doar un act care arată ce spune legea. Efectul legii nu se produce din momentul constatării, ci din momentul în care s-au îndeplinit condițiile pentru încetarea mandatului, adică la a treia ședință la care s-a lipsit și nu s-a putut desfășura ședința din lipsă de cvorum”, a explicat acesta.

Potrivit consilierului PNL, hotărârea adoptată produce efecte în procedurile administrative ulterioare, iar prefectul de Gorj este autoritatea care va trebui să clarifice definitiv situația.

Prefectul Șerban Predescu urmează să analizeze legalitatea demersului și să decidă dacă va emite ordinul de constatare a încetării mandatelor și de declanșare a procedurii de înlocuire a consilierilor.

Până la o decizie a Prefecturii, Baia de Fier rămâne într-o situație tensionată, cu un Consiliu Local serios afectat numeric și cu o investiție controversată care a scos la iveală un conflict politic și administrativ major în interiorul administrației locale.