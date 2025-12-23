Victimele violenței domestice, contactate de autorități la trei zile de la emiterea ordinului de protecţie

Senatul a votat proiectul de modificare a legislației privind prevenirea și combaterea violenței domestice, care prevede că autoritățile locale trebuie să contacteze victima în maximum 3 zile de la emiterea ordinului de protecție și cu cel puțin 14 zile înainte de expirarea acestuia. Proiectul merge acum la Camera Deputaților, for decizional, a declarat deputatul PNL Alina Gorghiu.

Deputatul PNL Alina Gorghiu a anunțat pe Facebook că este unul dintre inițiatorii proiectului de lege L485/2025, care a fost adoptat de Senat, prima Cameră sesizată, și merge acum la Camera Deputaților, for decizional.

Proiectul modifică și completează legislația privind prevenirea și combaterea violenței domestice, precum și legea privind ordinul de protecție, pentru ca protecția victimelor să fie reală, continuă și aplicabilă, nu doar formală.

Deputatul PNL a precizat că victimele vor fi informate activ, iar autoritățile locale sunt obligate să le contacteze în termen de trei zile de la emiterea ordinului de protecție și cu cel puțin 14 zile înainte de expirarea acestuia. Instanțele pot dispune ordine de protecție de până la 24 de luni pentru agresorii recidiviști.

Proiectul prevede și intervenție obligatorie asupra agresorului, inclusiv consiliere psihologică sau psihoterapie, programe pentru dependențe și, unde este cazul, tratament sau internare. Victimele pot alege instanța în funcție de domiciliu sau de locul unde a avut loc violența.

Legea prevede prezentarea periodică a agresorului la poliție, verificări periodice sau inopinate, comunicarea schimbării locuinței și furnizarea lunară a informațiilor despre consilierea psihologică sau psihoterapie. Nerespectarea acestor obligații constituie contravenție și se sancționează cu amenzi între 5.000 și 10.000 de lei.

Ordinul de protecție trebuie comunicat în maximum cinci ore către poliție și autoritățile locale cu atribuții în protecția victimelor. Proiectul va fi supus votului decisiv în Camera Deputaților, deputatul Alina Gorghiu declarând că îl va susține pentru asigurarea siguranței victimelor.