Social

Ordinul de protecție aduce obligații noi: Agresorii trebuie să urmeze consiliere psihologică sau psihoterapie

Comentează știrea
Ordinul de protecție aduce obligații noi: Agresorii trebuie să urmeze consiliere psihologică sau psihoterapieSursa foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

Senatul a aprobat, luni, o propunere legislativă care prevede obligativitatea ședințelor de consiliere sau psihoterapie pentru agresorii în cazurile de violență domestică, pe întreaga durată a ordinului de protecție. Încălcarea de către agresori a uneia dintre măsurile prevăzute în proiect ar duce la sancționarea acestora cu o amendă de la 5.000 la 10.000 de lei.

Senatul adoptă obligativitatea consilierii pentru agresorii în cazuri de violență domestică

Propunerea legislativă a fost aprobată în plenul Senatului, luni, cu 116 voturi „pentru”, unul „împotrivă” și două abțineri. Proiectul propus de un grup de parlamentari USR și amendat de Senat.

Măsura prevede că agresorii în cazuri de violență domestică trebuie să participe la ședințe de consiliere și/sau psihoterapie pe întreaga durată a ordinului de protecție.

Agresorii vor fi obligați lunar să informeze Poliția despre participarea la ședințe

Plenul Senatului și-a însușit raportul de admitere cu amendamente propus de Comisia specială comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru prevenirea și combaterea violenței domestice.

Percheziții la casa Rodicăi Stănoiu. Secretele fostului ministrul de Justiție ies la iveală
Percheziții la casa Rodicăi Stănoiu. Secretele fostului ministrul de Justiție ies la iveală
Polonia în alertă. Avioane NATO, mobilizate lângă granița cu Ucraina
Polonia în alertă. Avioane NATO, mobilizate lângă granița cu Ucraina
Violență

Violență. Sursa foto: Nino Carè/ Pixabay

Proiectul prevede că frecvența ședințelor de consiliere psihologică și/sau psihoterapie se stabilește în funcție de circumstanțe, dar nu poate fi mai mică de o ședință pe lună. Agresorii sunt obligați să informeze Poliția lunar despre participarea la aceste ședințe.

Sancțiuni pentru agresorii care nu vor respecta ordinul de protecție

Amendamentul adoptat de Senat prevede că nerespectarea ședințelor de consiliere psihologică și/sau psihoterapie constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 5.000 și 10.000 de lei. „„Încălcarea de către o persoană împotriva căreia a fost emis un ordin de protecţie a uneia dintre măsurile prevăzute (şedinţe de consiliere psihologică şi/sau psihoterapie, n.r.) şi dispuse prin ordinul de protecţie constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 la 10.000 de lei se arată în amendamentul adoptat de Senat.

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii 217/2003 și a Legii 26/2024 privind ordinul de protecție va fi dezbătută de Camera Deputaților, care are rol decizional.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

10:30 - 1989: Ziua în care ne-am învins frica. De la Umilință la Revoltă: Începutul Sfârșitului
10:22 - Percheziții la casa Rodicăi Stănoiu. Secretele fostului ministrul de Justiție ies la iveală
10:13 - Polonia în alertă. Avioane NATO, mobilizate lângă granița cu Ucraina
10:00 - 23 decembrie. Soții Ceaușescu sunt arestați, începe psihoza „teroriștilor”
09:53 - China refuză negocierile nucleare. Peste 100 de rachete intercontinentale, la frontiera cu Mongolia
09:45 - Cumnatul lui Tzancă Uraganu, extrădat în Irlanda. Ce acuzații i se aduc

HAI România!

1989: Ziua în care ne-am învins frica. De la Umilință la Revoltă: Începutul Sfârșitului
1989: Ziua în care ne-am învins frica. De la Umilință la Revoltă: Începutul Sfârșitului
Ceaușescu, Gorbaciov și „Mâna Moscovei”: Adevărul ascuns despre trădarea din Decembrie '89
Ceaușescu, Gorbaciov și „Mâna Moscovei”: Adevărul ascuns despre trădarea din Decembrie '89
Europa la jumătatea Rubiconului Ucraina Berlinul și testul decisiv al autonomiei strategice europene
Europa la jumătatea Rubiconului Ucraina Berlinul și testul decisiv al autonomiei strategice europene

Proiecte speciale